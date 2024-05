La polémica decisión que Selena Gomez iba a tomar con su maternidad antes de conocer a su novio

No es secreto para nadie que Selena Gomez es una mujer empoderada que va tras sus objetivos, algo que incluye a su maternidad tras recientes declaraciones. Uno de los grandes sueños de la cantante y actriz es ser madre, por lo que planeaba agrandar la familia recientemente.

Después de varias relaciones fallidas con Justin Bieber, The Weeknd, Charlie Puth, Taylor Lautner, entre otros, la estadounidense entendió que no haber encontrado al amor de su vida no era obstáculo para tener un hijo y por eso hasta consideró adoptar.

Selena Gomez | La actriz habló sobre sus planes futuros (Instagram)

Selena Gomez pensaba adoptar antes de conocer a Benny Blanco

De acuerdo con sus palabras recogidas por Hola, la protagonista de Only Murders in the Building confesó que ya tenía su plan de vida pensado y a los 35 años Selena Gomez iba a adoptar a su primer hijo.

Tras pasar 5 años soltera por decisión propia, tuvo la determinación de ser madre soltera porque no iba a esperar por un hombre para poder cumplir su objetivo.

“Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho. Mucha gente tiene miedo de estar sola y probablemente me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté”, dijo. “Entonces se me ocurrió mi plan, que iba a adoptar a los 35 si no hubiera conocido a nadie”, agregó.

No obstante, Selena Gomez se enamoró de Benny Blanco, quien era su mejor amigo. “Simplemente sucede cuando menos lo esperas”, expresó, por lo que ahora le gustaría tener hijos con su pareja, algo que él también confesó semanas atrás diciendo que era el siguiente paso entre las cosas que le faltaba por cumplir individualmente.

“Quiero tener hijos. Ese es el siguiente objetivo, marcar esa casilla. Tengo muchos ahijados y sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños”, confesó en The Howard Stern Show el productor musical.