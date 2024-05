Ella es Karla Sofía Gascón, la mujer trans que triunfó en Cannes junto a Selena Gomez por su película ‘Emilia Pérez’

La actriz española Karla Sofía Gascón ha recorrido un largo camino para triunfar en el mundo del entretenimiento. Su historia es inspiración para la comunidad LGBT+ y está en la cúspide del éxito, compartiendo rol protagónico con Selena Gómez y Zoe Saldaña en la película Emilia Pérez.

Karla Sofía se codea con los mejores y es que hasta hace pocas horas estuvo presente en la edición 77 del Festival de Cannes, junto a Gómez y Saldaña, posando para promocionar el largometraje Emilia Pérez.

Selena Gomez junto a Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña en la celebración de Cannes (Instagram: @selenagomez)

Este es un nuevo triunfo para la actriz, pintora, diseñadora y escritora trans, desde la presentación de su libro, “Karsia, una historia extraordinaria”, donde cuenta cómo fue su transformación y las dificultades que la llevó a enfrentar.

“Las personas que cambiamos en nuestra vida no tenemos por qué cambiarlo todo”, dijo en Cannes, reseñó el portal La Silla Rota.

Una larga carrera como Carlo Gascón

Gascón actuó en la película mexicana Nosotros los Nobles como Peter Pintado, y es que anteriormente era conocida como Carlos Gascón, pero tras enfrentarse a su transformación como mujer, la actriz española comenzó a incursionar en nuevas producciones como La Casa de las Flores y recientemente en Cannes.

Además fue participante en el reality show de cocina MasterChef Celebrity México 2022 y su camino ha sido tan fructífero que protagoniza la película Emilia Pérez, del director francés Jacques Audiard, donde da vida a una abogada que recibe una oferta de un líder del narcotráfico para escapar del negocio y ser la mujer que esperaba.

A sus 52 años, esta madrileña aprovecha el papel de su vida tras una larguísima trayectoria en cine y televisión.

Parar la carrera para su transformación

Según el portal El Correo, la vida de Gascón cambió en 2018, cuando paró su carrera para iniciar sus primeros pasos hacia un cambio de sexo en la Unidad de Identidad de Género de Madrid. “Durante 45 años mi cuerpo, mi voz y mi modo de ser han estado influidos a machete por la testosterona”.

Luego pasó por el quirófano para someterse después de dos años de hormonas a una glotoplastia de Wendler, una cirugía que consiste en disminuir la longitud de las cuerdas vocales para que su voz sonara femenina.

En Cannes contó que el aspecto de su personaje en ‘Emilia Pérez’ que más le sedujo fue volver a ser un hombre.

“Trabajar la parte del capo Manitas fue mucho más divertido que el de Emilia Pérez. Hacer de narcotraficante mexicano, con una voz diferente a la mía, y cantando me parecía un trabajo hermoso. Audiard no quería al principio que hiciera el personaje masculino. Tuve que convencerle mandándole vídeos y fotografías durante meses. Hasta que una mañana me llamó y me dijo ‘los dos personajes son tuyos, déjame en paz’”.