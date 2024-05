La última ‘cachetada’ que Cazzu le dio a Christian Nodal y confirma que su adiós fue definitivo

Todo parece indicar que entre Cazzu y Christian Nodal no queda más que el recuerdo de lo que fue y respeto mutuo en beneficio de su hija, Inti. Pero rastros de amor, nada. Así lo dejó claro la rapera argentina con el último gesto hacia su ex que le da a entender a los fans que no hay vuelta atrás.

El primer indicio llegó semanas atrás cuando dejaron de actualizar sus respectivos perfiles en redes sociales con esas demostraciones de cariño tan evidentes que los caracterizaron.

Cazzu y Nodal seguirán su relación en beneficio de Inti | (@cazzu/Instagram)

Más adelante, el intérprete de Ya no somos ni seremos fue el primero en dar la confirmación. “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados”, comenzó diciendo.

“Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión en este tiempo de cambio”, agregó.

A esto le siguió la declaración de Cazzu confirmando la separación, pero mostrándose optimista, porque “todo sana”.

El último gesto de Cazzu hacia Nodal que confirma el fin definitivo

No obstante, esta separación como suele ser común en las estrellas, también se dio en Instagram. Primero fue Nodal el que borró el contenido compartiendo con ella en su perfil y ahora Cazzu le devolvió el gesto eliminando todo rastro del cantante que estaba en su Instagram.

Cazzu no dejó rastros de Nodal en su perfil | (Instagram: @cazzu)

Tal como revela People, en un principio solo se deshizo de algunas cariñosas postales pero dejó su portada en conjunto en una famosa revista, pero ahora hasta eso borró. La también compositora y modelo solo conservó imágenes profesionales, de su embarazo o compartiendo con la pequeña Inti, de apenas 9 meses.

Con esto ella le dio el adiós simbólico, siguiendo el ejemplo del artista de regional mexicano, que eliminó todas las fotografías de Instagram en las que aparecía con su pareja.