De Sofía Castro a Cardi B: así han reaccionado las celebs al ‘body shaming’ y callan a los haters

Cuando se trata de drenar todo el veneno a través del teclado, pues los haters sobran para hacer mella en la autoestima y la paciencia de las celebridades o personajes públicos. En esta oportunidad le tocó a Sofía Castro Rivera, la hija de la actriz Angélica Rivera, quien tras mostrar sus curvas en un minuto traje de baño rojo, recibió una cadena de comentarios que la hartaron.

“Te quedó buena la marcación de doctor”, “¿Y las bubis pa’ cuando?”, “¡Qué buena lipo!”, “La buena lipo pagada con los impuestos mexicanos” y “No necesitabas la cirugía”, fueron tan solo algunos de los mensajes con los que la atacaron, aunque también recibió halagos y muchos salieron en su defensa.

Sin embargo, ella no se quedó callada y usó sus historias en Instagram para dedicarle unas sentidas palabras a los criticones: “Se llevan metiendo con mi cuerpo y mi físico desde los 15 años y ¡ya me cansé! por qué, porque nadie tiene derecho a opinar del cuerpo de nadie. Que si bajé de peso, que si subí, que si me operé... ¿no se cansan? yo he luchado contra desde los 15 años y no, no porque sea una figura pública tengo que permitir que mi cuerpo y mi físico sea una bola de comentarios”.

Sofía Castro Rivera Sofía Castro Rivera se hartó de las críticas y le envió contundente mensaje a quienes opinan sobre su cuerpo. (Instagram @Sofía_96Castro)

Además, agregó que los señalamientos que le generaron traumas e inseguridades. Y aseguró que los 13kilos que bajó desde el 202 hasta la fecha ha sido gracias a la disciplina que ha tenido en la alimentación y los ejercicios, y enfatizó: “No tengo por qué estar dando explicaciones. (...) ¡Ya paremos el body shaming”.

El año pasado, otra estrella del espectáculo que puso en su lugar a quienes opinaron de su figura, fue Yuridia, pero ella fue directamente contra sus agresores: “La gordofobia y el body shaming antes era súper normal y, de hecho, me sorprende mucho que en el 2023 ella (Paty Chapoy) esté hablando de este tema de la forma más tranquila”.

Danna también fijó posición cuando durante un video en vivo que hizo en su Instagram alguien le comentó: “Te ves muy bien flaquita, pero me encantabas más llenita”. Ella no se calló y le respondió: “El comentario de esta persona es bastante de decepcionante. (...) Preocúpate d tu cuerpo y no hables del cuerpo de los demás”.

En el 2019, la cantante Cardi B también le envió un mensaje contundente a todos los que la criticaron por operarse tras el nacimiento de su hija: “Yo hago la mierda que quiero con mi cuerpo. No tengo tanto tiempo en el día como tú”.

Camila Cabello no dudó el hablar sobre su real figura cuando un día estaba trotando y la inseguridad la invadió cuando se dio cuenta que no estaba metiendo el abdomen para que se viera plano, y que además cuando quiso publicar una imagen pensó en todas sus “imperfecciones”, por lo que entonces publicó un video en Tik Tok en el que expresó: “Por supuesto que habrá malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de una puñetera roca, ni tampoco es todo músculo”.