“Habla mejor que JLo”, Will Smith sorprende hablando español en España y le piden que le enseñe a la cantante

Will Smith y JLo

Will Smith es uno de los actores más famosos de Hollywood que ha protagonizado películas como En busca de la felicidad, Soy Leyenda, y Hombres de negro.

PUBLICIDAD

A sus 55 el famoso sigue triunfando y recientemente llegó a España para promocionar la nueva entrega de Bad Boys : Ride or Die y sorprendió al hablar español.

Will Smith sorprende hablando español en España y se lleva los aplausos

Will Smith publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se veía bajando del avión en España y habló en español, asegurando que no era “muy bueno”.

“ Necesito practicar mi español porque quiero hacer mi entrevista en español, pero es muy difícil para mí hablar en español porque no recuerdo las palabras y cuando estoy en televisión necesito hablar más rápido. Tengo miedo cuando estoy en televisión, porque yo sé que ‘¿cómo se dice i look stupid’? (luzco estúpido)”, fueron las palabras del actor en español.

Sin embargo, en lugar de recibir críticas por su español, al contrario, se llevó todos los halagos y hasta lo compararon con Jennifer López, quien recientemente estuvo en México promocionando su película Atlas, y a ella sí la criticaron por su español.

“Excelente iniciativa. El español es difícil, creo que uno de los idiomas más difícil. Pero tu esfuerzo demuestra lo bien que lo haces”, “no luces para nada estúpido Will, hasta hablas mejor que JLo”, “Ya quisiera yo hablar el inglés como tú hablas el español 👏👏👏 muy bien!”, “Tranquilo Will, hablas mejor español que el 50% del país aunque no lo creas”, “uff tú hablas mucho mejor que la mi gente latino de JLo que y que es latina”, y “deberías enseñar hablar a Jennifer López, tú si lo hablas bien”, fueron algunos de los comentarios en redes.