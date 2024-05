¿Habrá reconciliación? Will Smith afirmó que Jada Pinkett Smith es su amor incondicional

Will Smith dice que Jada Pinkett Smith es su incondicional, a pesar de la separación secreta de siete años.

Will Smith y Jada Smith

Siete años de separados tienen el actor de Hollywood, Will Smith, y su exesposa Jada Pinkett, pero a pesar de que ya no comparte una vida como pareja, él sostiene que ella le ofrece un amor incondicional, por lo que muchos de sus seguidores e internautas se preguntaron si es posible que haya una reconciliación a corto plazo.

PUBLICIDAD

Will, de 55 años, fue entrevistado a propósito de su nueva película “Bad Boys: Ride or Die”, que se estrenará el próximo 7 de junio, y al ser consultado sobre quienes son las personas “viajar o morir” que tiene en su vida, por lo que sin dudarlo y como primera opción, nombró a Jada. El término “viajar o morir” se usa de forma cariñosa para determinar que alguien que está ahí para ti en los altibajos de la vida.

El ganador del Óscar expresó: “Jada es uno de los viajes o muertes más gangsta que he tenido. (...) Es gracioso, justo estaba hablando de esto, siempre he tenido la suerte de que nunca ha habido un momento en mi vida en el que no mirara hacia un lado y tuviera un viaje o muerte allí mismo”.

Además de la madre de sus dos hijos, Will también nombró a sus dos grandes amigos DJ Jazzy Jeff y Alfonso Ribieiro, con quienes ha contado en todo momento. El actor también habló sobre el proyecto en el que está enfocado: la secuela de “Soy leyenda”, que trabajará junto con el artista Michael B. Jordan.

Smith y Jada se casaron en 1997 cuando ella estaba embarazada de Jaden y estuvieron junto hasta el 2016, cuando se separaron, pero siguieron viviendo en la misma casa. La ruptura no trascendió a la luz pública sino hasta el año pasado, cuando ella publicó en sus memorias el fin de la relación, pero descartó que hubiera un divorcio.

Todo esto también ocasionó un revuelo, puesto que en el 2022, la estrella de Hollywood fue vetado por 10 años de la Academia de Cine cuando le propinó un golpe en la cara al comediante Chris Rock cuando bromeó sobre la alopecia que padece Pinkett. En ese momento pidió respeto “para su esposa”, pese a que desde hacía seis años su historia de amor había acabado.

Tras la revelación de la separación, muchos entendieron el porqué Jada se atrevió a confesar a través de un live en Facebook, que ha había sido infiel a Will con August Alsina en el 2020 y, aún así, ellos siguieron “juntos”. Ella también contó en su libro que le prometió a Smith “nunca darle una razón para divorciarse. (...) ‘Trabajaremos en lo que sea. Y simplemente no he podido romper esa promesa”. Algunos conservan la esperanza de se reconcilien.