¿Les guarda rencor? Lucerito Mijares habla de las ofensas que le hicieron y por este detalle se llevó los aplausos

Lucero Mijares ha demostrado tener todo para triunfar en el mundo del espectáculo, no sólo por su talento musical sino por su gran carisma y educación que le han permitido conectar profundamente con el público. Quizá como hija de Lucero y Mijares, Lucerito ya tenía todas las puertas abiertas para iniciar su carrera en la música sin embargo, ha dejado claro que si ahora está teniendo gran éxito es por cuenta propia.

Eso sí, en su viaje para cumplir sus sueños, la joven ha tenido que enfrentarse a los comentarios crueles provenientes no sólo de internautas sino de otras figuras del espectáculo, como sucedió con Eduardo Videgaray, José Ramón “El Estaca” y Sofía Rivera Torres, conductores del programa ‘¡Qué importa!’, de Imagen TV.

Mijares defiende a su hija Pone un alto

Todo comenzó hace unas semanas cuando los conductores se burlaron de Lucerito a partir de un chiste que ella misma hizo sobre su físico, ya que según señaló, “a menudo la confunden con un hombre”, situación que en realidad le causa risa. Ante esto, los conductores señalaron:

“Es la hija que tuvo Mijares con Mijares; se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble”, dijo Sofía Rivera Torres en el programa. “Eso tiene sus ventajas. Si hay fila para el baño de mujeres ¿qué cuando no hay? Entras al baño de hombres y nadie te dice nada”,añadió, a lo que Videgaray responde: “Su papá le canta ‘bella....confusamente bello’. Puedes jugarlo a tu favor, Lucerito, hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar gratis al antro como mujer”.

Lucerito Mijares La hija de Lucero y Mijares ha tenido que aprender a sobrellevar las críticas (Instagram)

Esto hizo estallar indignación no sólo en redes sociales sino también en la comunidad artística, en la que figuras como Mariana Seoane, Consuelo Duval, Itati Cantoral, Victoria Ruffo, Ana Martín, Wendy Guevara y por supuesto su madre, Lucero, salieron a defenderla.

¿Cómo reaccionó Lucerito a las burlas?

Lucerito ha demostrado en varias ocasiones que ha recibido tanto amor y la mejor educación de sus padres que lo que digan de ella no le afecta en absoluto. Después de lo ocurrido con Videgaray y Rivera Torres, la joven aseguró que sus burlas “la daban muy igual”.

Ahora, la cantante ha profundizado sobre la situación en entrevista con Adela Micha para el programa ‘La Saga’, revelando si les guarda rencor o cómo se siente después de las supuestas disculpas y de que tanta gente se unió para defenderla.

“¿Qué sentiste? La verdad. Porque aquí el argumento de Sofía fue ‘eso hacemos y es la primera en decir esto y lo otro’”, comenzó Adela Micha.

“Uno lo puede decir de uno. La verdad a mí no me afecta para nada. Te voy a contar, estaba en un restaurante y estaba haciendo un live con Juego de Voces y me quedo recargada en una columna y había una señora y un señor y me dicen ‘hola joven, ¿para dónde es la salida?’ Y yo asi ‘pues para allá'”, contró entre risas. “Pero justo quiero llegar al punto que por ejemplo si yo hago bromas de eso es por mí”, a lo que su mamá añadió: “tu puedes hacer bromas de ti pero eso no invita a que te insulten o se burlen de ti”.

Micha volvió a preguntar sobre su sentir en el momento de las burlas de Sofía:

“En el momento en el que estaba en la regadera dije ‘qué raro’. Me dio igual...bueno, no me dio igual pero fue un qué raro si yo no me he metido con ellos, no los conozco. Si hubiera dicho mala onda, chance hay una consecuencia pero aquí fue ‘vamos a meternos con esa niña porque queremos’. Entonces fue un qué raro qué está pasando. Afortunadamente a mí no me afecta”, a lo que Micha y Lucero agregaro que “sí molesta y duele”.

Los fans de inmediato aplaudieron la forma en la que Lucerito se expresó, enalteciendo su “inteligencia emocional”. “Tiene esa salud emocional que se necesita”. “Claro que duele sólo que lo manejas muy bien que chingona niña Lucero”. “El manejo de emociones es impresionante, es increíble la niña”. “Es una niña súper talentosa y amooo que rompa con estereotipos estúpidos de la sociedad y siga enamorando con su personalidad y talento”. “Ella no vive con rencor, por eso está tan tranquila”, se lee en redes sociales.