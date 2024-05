“Con ella no brilla”: Eduardo Capetillo Jr. hace dueto con Mía Rubín y por esto fans notan su “incomodidad”

Desde que el programa ‘Juego de Voces’ comenzó a transmitirse en Las Estrellas y Univisión, los hijos de celebridades como Lucero y Mijares, Andrea Legarreta y Erik Rubín y Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están capturando la atención de los fans con su talento innato y carisma. A pesar de tener grandes nombres que los preceden, estos jóvenes artistas están labrando su propio camino en la industria del entretenimiento.

Es así como Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Jr., Mía Rubín, Joss Álvarez y Melenie Carmona han dado mucho de qué hablar e irónicamente, han callado bocas respecto a quienes aseguran están donde están por sus apellidos.

Si bien el reality ha terminado, muchos aún están pendientes de los contenidos que circulan en plataformas como TikTtok, en donde no sólo se muestra el talento de los participantes sino la complicidad que forjaron a lo largo de las grabaciones.

¿Eduardo Capetillo y Mía Rubín no convencen?

A pesar de que todos se han ganado el cariño del público, no todos los duetos han sido bien recibidos y uno de ellos ha sido el que hicieron Eduardo Capetillo Jr. y Mía Rubín en el último programa, en el que interpretaron el tema ‘Todo se derrumbó', de Emmanuel.

Por otro lado, algunos aprovecharon para destacar que el hijo de Biby Gaytán “no brilló tanto” como lo ha hecho en otras ocasiones, especialmente como cuando ha cantado junto a Lucerito Mijares.

En definitiva, ambos han destacado por sus poderosas voces sin embargo, no convencieron con su dueto a los internautas, quienes señalaron que “se sintió extraño”. De acuerdo con los comentarios, Eduardo se veía “incómodo” y que no estaban “en sintonía”, como lo han estado con otros compañeros.

“Mía sigue aprendiendo tienes una bella voz solo re falta más naturalidad pero bella ya eres y cantas lindo”. “No sé, Eduardo se ve incómodo, como que no fluye”. “Mía debería mejor ser bailarina con esos pasos que siempre hace”. “Eduardo ni se escucha”, se lee en redes sociales.

Juego de Voces Durante la final del programa, Eduardo Capetillo y Mía Rubín cantaron el tema 'Todo se derrumbó' (TikTok)

“Mia Rubin canta muy bonito pero Lalo Capetillo hace mejor dueto con Lucerito Mijares quien baja su tono para oírse más parejos. pero bien”. “Siento que conectó más con lucerito cuando cantaron yo sentía la canción”. “Mía quiere meterse ahí,pero nel, aquí la princesa de México, queda con Eduardo Capetillo jr.”. “Yo opino lo mismo la mejor pareja que hacen bien es lucerito mijares y Eduardo Jr canta mejor”. “Este dueto no me gustó, me encanta más como canta con lucerito mijares son mis favoritos”. “Siento que con Lucerito Eduardo se ve más cómodo y se desenvuelve mejor”. “Le hace falta Lucerito. Nada superará el dueto que hicieron en la fogata”, expresaron internautas.

La complidad de Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo

Lucero Mijares La hija de Lucero y Mijares podría estar interesada en Eduardo Capetillo Jr. (Instagram)

Tanto Lucerito como Eduardo han demostrado tener un gran carisma, talento y educación. Ambos se han convertido en los favoritos del público y ha sido la química que derrochan lo que tiene a todos cuestionando si entre ellos hay “algo más que amistad”.

Fueron varias las ocasiones en las que ambos fueron captados jugueteando entre toma y toma del programa, además de que siempre han expresado el gran respeto, cariño y admiración que tienen el uno por el otro.

Durante una de las emisiones del programa, ambos dieron cátedra de lo que es cantar con el alma, al interpretar el tema “Te lo agradezco”, el cual presentaron alrededor de una fogata, a modo de enfrentamiento entre dos amantes.

Eso sí, en una ocasión, Lucerito dejó claras sus intenciones con el hijo de Biby Gaytán: “Somos muy amigos, yo lo quiero muchísimo, lo respeto mucho y la verdad es que no quiero que se hagan estos chismes porque no sirven de nada”.