“La gente hace comentarios sin escrúpulos”, Gabriel Soto estalla contra quienes atacan a Irina por nuevo papel

Hace unos meses se anunció que Irina Baeva sería la nueva protagonista de Aventurera, la obra de teatro de Carmen Salinas que han interpretado famosas como Niurka Marcos, Edith González, Itatí Cantoral, Patricia Navidad, Lorena Rojas y Maribel Guardia.

Tras la muerte de Salinas, la obra será producida por Juan Osorio, y protagonizada por la actriz rusa, al lado de Daniel Elbittar y Nicola Porcella.

Sin embargo, el hecho que Irina sea la protagonista no ha sido bien visto y ya han comenzado a criticarla, asegurando que no tiene “madera” para ese papel y que lo hará “terrible”.

Gabriel Soto estalla contra quienes atacan a Irina Baeva por nuevo papel en Aventurera

Ante tantas críticas y ataques que han surgido hacia Irina Baeva, y eso que aún la obra no se ha estrenado, Gabriel Soto, su pareja, salió en su defensa y estalló contra quienes la critican.

A través de una reciente entrevista con los medios, el actor aseguró que “la gente hace comentarios carroñeros, y sin escrúpulos y sin consecuencia alguna y sin darse cuenta que puede hacer daño y creo que hay que ser más empáticos en ese sentido”.

Además, aseguró que está seguro de las capacidades de la actriz rusa y sabe que lo hará de maravilla. “Estoy seguro que lo va a hacer muy bien porque el concepto que tiene juan Osorio es muy diferente a las aventureras anteriores”.

Y reveló cómo se ha estado preparando su pareja para este papel tan importante. “Ella ya está ensayando, desde hace dos o tres meses está en clases de canto de baile y si uno de los mejores productores de nuestro país la eligió a ella es por algo”.

Sin embargo, en redes lo atacaron por defenderla y hasta le recordaron su infidelidad a Geraldine Bazán con ella.

“Ósea que cuando ella hacía post sin escrúpulos para Geraldine, si se podía ahí no estaba mal, pero ahora ya no?”, “Que méritos tiene Irina para ser aventurera? Alguien que me ilustre de su gran trayectoria porfavor 🙄”, “Se metió con Osorio por eso le dio el papel de aventurera a Osorio le gustan jóvenes 😂”, “Fuera esa mujer es como un maniquí”, “Pero si cuando hizo Mira Quien Baila, no pudo bailar”, “Uyyy..cuanto tiempo tres meses y si canta como habla no manches..Jajaja”, fueron algunos de los comentarios.

De hecho, la cuenta oficial de la obra de teatro compartió un video que muestra cómo se está preparando la actriz para el papel y deja ver sus ensayos.

“¡Prepárate para vivir el momento más emocionante! Únete a Irina Baeva en su primera experiencia con el ensamble de #Aventurera. Descubre cómo se prepara para un estreno sin igual lleno de pasión, misterio y drama”, decía la cuenta oficial de Aventurera musical.