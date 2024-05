¿Seguirá cantando? La caída que sufrió Lucía Méndez en el escenario y dejó preocupados a sus fans

A sus 69 años, Lucía Méndez dejó preocupados a todos sus fans después de sufrir una caída que marcó negativamente su show en vivo, Vedette. El delicado momento surgió en medio de la interpretación de la canción, Juntos por costumbre, impactando en los presentes que fueron a apoyarla.

De acuerdo con reportes de Soy Carmín, esto ocurrió el pasado fin de semana cuando la famosa se presentaba en un cabaret de la Ciudad de México. En redes sociales quedó expuesto el preciso momento en el que la también actriz se cayó del escenario cantando el tema, coreada por todo el público en el lugar.

Lucía Méndez La actriz sufrió apartoso incidente (Netflix)

¿Cómo está la salud de Lucía Méndez después de su fuerte caída?

En el video viral se puede apreciar cómo la famosa tropezó y cayó al suelo, aunque inmediatamente recibió el apoyo de uno de sus bailarines que se ofreció a ayudarla.

“Me caí, pero lo bueno es que di el changazo. No me pasó nada, pero sí di el changazo. Sí me dolió un poco la cadera, pero todo bien”, reconoció ante los medios de comunicación la oriunda de León.

Como si nada hubiese ocurrido, continuó con mucha dignidad y orgullo su presentación, demostrando gran profesionalismo. De hecho, el público reconoció su entrega y le dio una fuerte ovación.

Sus palabras le dieron tranquilidad a sus fans que esperan seguir viéndola disfrutar de hacer lo que más le gusta. Eso sí, le pidieron que tuviese mayor cautela, ya que un accidente de este tipo cercana a su séptima década de vida pudo haber dejado una lesión de gravedad.