Reviven video de Itatí Cantoral en ‘estado inconveniente’ hablando pestes de Yuri y Lucía Méndez e indigna

Itatí Cantoral es una de las actrices más famosas de México y muchos la recuerdan por personajes como Soraya Montenegro y Alejandra Álvarez del Castillo.

Aunque la famosa sigue triunfando a sus 48 años pues recientemente participa en el reality de TV Azteca, Masterchef, y también en la telenovela de El señor de los cielos, también ha protagonizado algunas polémicas.

Ahora, han revivido en redes un video de uno de los mayores escándalos que la actriz ha protagonizado, donde hablaba mal de Yuri y de Lucía Méndez.

Reviven video de Itatí Cantoral en ‘estado inconveniente’ hablando pestes de Yuri y Lucía Méndez

Fue por el 2011 cuando se filtró un video de Itatí Cantoral en el que estaba saliendo de un restaurante y estaba hablando muy mal de Yuri y Lucía Méndez, llamándolas drogadictas y prostitutas.

“No ves que Yuri dijo no puedo hablar de una cocainómana a nivel público y diciendo Cristo es mi pastor, Cristo es el mejor ¡Yuri es una drogadicta cocainómana, Yuri es mi pastor, o sea todos los cristianos la siguen”, decía, evidentemente bajo los efectos del alcohol, mientras se reía.

Y continuaba burlándose y tratando de imitar a Yuri por su religión, “Yo soy Yuri con el pelo corto y con su marido así no, Cristo es mi pastor, Cristo es el mejor”.

Además, sobre Lucía Méndez dijo “es una prostituta, es una cocainómana, Cristo es mi pastor, Cristo es el mejor, es Lucía Méndez, ataquen a la prostituta”.

“Yuri es cristiana, Yuri decía que a ella la había tocado Dios y di no a las anfetaminas y di no al sexo oral y di no al sexo anal. No estoy diciendo mentiras son los cristianos, di si estoy diciendo mentiras esa Yuri esa Yuri era de muerte Lucía Méndez cocainómana , no me cree y cree que es mentira es verdad, Yuri salió diciendo en todas las revistas que Lucía Méndez era una cocainómana mentirosa que se metía cocaína”, gritaba.

Esto fue hace más de 11 años y en el 2022 Itatí habló sobre el video y confesó que estaba muy avergonzada por el penoso momento y que había llamado a ambas famosas mexicanas para disculparse.

“A mí me tomaron un video muy desagradable en una fiesta privada con amigos, donde dije muchas tonterías (...) fue muy vergonzoso para mí, porque no lo había dicho de forma certera”, dijo en una entrevista hace años, e incluso Itatí y Lucía trabajaron juntas y dejaron claro que habían dejado atrás el malentendido.

Sin embargo, parece que en redes aún no olvidan este momento y revivieron el video, que ha desatado indignación, por lo que llenado de críticas de nuevo a Itatí.

“Lo que hace el alcohol y las drogas”, “esta dejó salir lo más oscuro de su ser”, “que bajo cayó esta mujer”, “Itatí es una vergüenza”, y “le mató las neuronas definitivamente”, fueron algunas de las reacciones en redes.