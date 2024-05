¿La copia? Esta es la prueba definitiva de que Karol G siempre quiso ser como Shakira

Mucho se ha comparado a Karol G con Shakira y es que ambas son exitosas colombianas en la música. Sin embargo, más que una rivalidad, habita en ellas mucha admiración, algo que quedó demostrado con unas declaraciones que salieron a relucir recientemente.

A través de la red social X se han popularizado unas entrevistas de La Bichota que datan de 2013 y 2016, generando muchos comentarios entre quienes creen que se ha inspirado más de la cuenta en la barranquillera.

Karol G

Las declaraciones de Karol G sobre Shakira

“Siempre he tenido en mi cabeza apuntar a ese espacio, ese puestico que hace falta después de Shakira, que no se ha vuelto como a consolidar otra mujer (latina) en el ámbito internacional”, expresó en la charla.

En 2016, la propia Karol G reconocía que no era la mas popular ni en Colombia, ni en el mundo, pero había dado pasos importantes para conseguir su sueño.

“Ya he avanzado bastante en lo que quiero lograr, he dado pasos super grandes, voy con toda la actitud positiva para lo que viene, no tengo afán, simplemente sigo trabajando y cuando uno trabaja, las cosas se tienen que dar”, dijo.

Esto generó todo un debate en internet, entre quienes defendieron a Karol G y los que hicieron lo propio con Shakira.

“Por eso me cuesta creer que no quiera a Shaki, desde siempre mostró admiración y respeto”; “Esto es para que los fans de Karol G respeten a Shakira”; “Quedó claro que siempre ha seguido sus pasos”; “Respeten a la reina”; “Shakira es y será siempre la líder”; fueron parte de los comentarios de los internautas.

Shakira

Ante esto, la ganadora del Grammy se ha mostrado siempre muy respetuosa con Shakira, que es una pionera y modelo a seguir para todas las latinas.

“Orgullosa de ti, Karol G, en Coachella. Gracias por el cariño. Felicidades y sigue volando alto”, le dedicó la intérprete de Hips don’t lie a su colega.