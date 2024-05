“Su maldad no tiene límites”, Fans de Shakira acusan a Karol G de tener “terrible” gesto para perjudicarla

Karol G y Shakira son dos de las cantantes colombianas más famosas que están triunfando en el mundo y hace un año se unieron por primera vez para un exitoso tema.

Las cantantes unieron sus voces para interpretar el tema TQG, que fue escrito por Karol G y ha resultado todo un éxito.

Incluso, este tema les ha hecho ganar varios premios, y Karol G ha expresado su admiración por la intérprete de “Puntería”, pero parece que en los últimos meses las famosas se han enemistado.

Fans de Shakira aseguran que la colombiana tuvo este gesto para perjudicarla

Durante el lanzamiento de su nuevo disco Las mujeres ya no lloran de Shakira, la colombiana invitó a Anuel AA, quien es ex de Karol G, y a su compatriota no la invitó, lo que indignó a sus fans y lo vieron como un desplante o grosería.

Y parece que desde allí las cosas comenzaron a ir mal entre ellas, pues ahora, Karol se habría vengado y habría hecho algo para perjudicar a Shakira, o al menos eso dicen sus fans.

La cuenta fan de la colombiana @shakiratouroficial, denunció en redes que Karol G habría eliminado el tema TQG de su lista de Spotify para perjudicar a la colombiana en sus streams.

“Y ELLA LO VUELVE A HACER!!! LA REGGAETONERA KAROL G ELIMINA DE SU LISTA THIS IS THE SPOTIFY EL TEMA TQG TODO POR PERJUDICAR EN LOS STREAMS A SHAKIRA!!! Increíble la maldad de esta mujer no tiene límites!!! Se te está cayendo la careta DOBLE CARA @karolg”, fue el mensaje compartido en esta cuenta fan.

Los fans de Shakira se mostraron indignados y aseguraron que Karol G era una “envidiosa” que no soportaba el éxito de su compatriota y la quería opacar.

“No importa Shakira es icono de generaciones y para eso a Karolg le falta mucho”, “Shakira tiene todas sus canciones pegadas,porque retiren esa no merma el impacto que ella tiene. Shakira es GRANDE”, “Shakira no necesita de ella para tener éxito”, “Karol G no es nada comparada con Shakira... Por favor querida!! Ubícate!!!”, y “Su último concierto en Brasil no fue lo esperado, eso no sería igual si se hubiese presentado Shakira”, fueron algunas de las reacciones.