“Es perturbador”, La Barbie Humana, antes Ken, deja ver cómo luce en bikini tras operaciones y la destruyen

Jessica Alves, conocida como ‘La Barbie Humana’, y que antes era Ken, pero decidió cambiar de sexo, ha sorprendido con sus recientes fotos en redes.

Y es que Alves, quien antes se llamaba Rodrigo Alves, se ha sometido a miles de cirugías estéticas, primero, para parecerse a un Ken humano, y luego, en el 2020 cambió de sexo y se convirtió en la Barbie.

Aunque le tomó años aceptar sus preferencias y sexualidad, la famosa dejó claro que ama ser mujer, a pesar que antes se sometió a levantamiento labial y de cara completa, reconstrucción de mandíbula, dos implantes de mentón, dos levantamientos de ojos, rellenos labiales, dos cirugías de orejas, diez rinoplastias, tres implantes capilares para parecerse a Ken.

La Barbie Humana, antes Ken, deja ver cómo luce en bikini tras operaciones y la critican

Ahora, para convertirse en Jessica Alves y cambiar de sexo se operó senos, glúteos, abdomen, y rostro y en total lleva más de cien cirugías en su vida, por lo que se ve muy diferente.

A través de sus redes la famosa, quien tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram, comparte fotos donde presume su figura y recientemente se dejó ver en bikini.

Jessica compartió fotos luciendo un diminuto bikini de dos piezas dorado, que dejaba ver su figura, pero se llenó de críticas.

“Es muy perturbador ver esto de verdad”, “es que no parece real, se ve horrible”, “dios mío de qué vale operarte tanto si te vas a ver así”, “y ella cree que se ve muy bien, que horror”, “esto da terror, me asustó cuando la vi”, “está toda desfigurada, que le devuelvan el dinero”, “si ya es feo verla con vestido, en bikini es peor”, y “que susto me llevé”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa se encuentra viviendo en Reino Unido y también viaja constantemente a Italia y España, donde ha participado como presentadora y comentarista y programas de televisión y se siente aceptada.

Sin embargo, se encuentra en la búsqueda del amor, así lo dijo recientemente durante una entrevista en el programa de Telemundo, La Mesa caliente.