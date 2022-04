El Ken Humano reaparece con nuevo look tras convertirse en Barbie y luce irreconocible

Rodrigo Alves, mejor conocido como el Ken Humano, se transformó en Barbie en el 2020, sometiéndose a miles de cirugías para parecerse a la famosa muñeca y sorprendiendo a todo s.

Desde ese entonces, cambió su nombre a Jessica Alves, y cada vez se muestra más segura de sí misma y feliz con lo que ve en el espejo, y en lo que se ha convertido.

A través de sus redes, Jessica muestra su figura con orgullo, luego de someterse a cirugías de busto, glúteos, nariz, entre otras.

Pero, ahora, cambió de look, y se alejó un poco de la Barbie rubia, luciendo irreconocible para sus más de 4 millones de seguidores.

Ken Humano cambia de look tras convertirse en Barbie

Hace unos días, Jessica posó con un nuevo look, llevando ahora el cabello en tono castaño con mechas, y muy largo, como el de una muñeca.

Además, ahora también lleva el cabello completamente liso, pues generalmente se le ve con ondas, y en esta oportunidad optó por un cabello al estilo Barbie, pero castaña.

La famosa posó con un hermoso vestido asimétrico de tul en tono lila, y strapless, de cola muy larga, luciendo como una princesa moderna.

También se mostró muy sexy con un v estido largo en tono rojo, con atrevido escote, y mangas largas y abullonadas.

Aunque Jessica mostró su nuevo look con mucha seguridad, no se salvó de las críticas en redes, dejando ver lo peor.

“Le quedaba mejor el rubio”, “se ve horrible, no parece una barbie para nada”, “que exageración con los filtros”, “que ya le pare a las cirugías”, “se veía mejor con el cabello rubio, este no le luce”, y “de Barbie no tiene nada”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Sin embargo, Jessica sigue triunfando y demuestra que ningún ataque la acompleja ni le impedirá sentirse hermosa y poderosa como lo hace.