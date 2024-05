Nicolás Buenfil se reencuentra con su padre tras desconocerlo y fans creen que lo está usando por esta razón

Nicolás, el hijo de Erika Buenfil ya convive más con su padre, Ernesto Zedillo Jr., y así lo dejó ver en unas fotos compartidas en redes de uno de sus más recientes encuentros.

Aunque el famoso empresario no estuvo en la crianza de Nicolás, pues dejó a Erika sola, y ella lo crio de la mejor forma que pudo como madre soltera, hace unos años el joven contó que había tenido un acercamiento con su padre y sus hermanas y que estaba muy feliz.

Nicolás contó en el 2022 a la revista Quién que conoció a su padre cuando tenía 14 años y que ya convivían más, incluso que lo había perdonado, pero no quería cambiar su apellido, pues se sentía feliz y orgulloso de llevar el apellido de su madre.

Nicolás Buenfil presume el encuentro con su padre Ernesto Zedillo Jr. y su media hermana

Fue este fin de semana cuando Nicolás Buenfil, el hijo de Erika Buenfil compartió fotos por primera vez junto a su padre Ernesto Zedillo Jr. y su hermana Isabella.

El joven se veía feliz y bien compenetrado con su padre y su hermana y dejó ver que no guarda ningún tipo de rencor hacia él, pero esto ha indignado a muchos en redes, pues aseguran que el empresario lo está utilizando.

Y es que muchos usuarios dicen que si ahora tiene un acercamiento mayor con su hijo es porque quiere limpiar su imagen y algún cargo político desea lograr.

“Mmmm algo a de traer entre manos el señor, ellos no dan paso sin huarache”, “Algún hueso en la política trae”, “me parece que solo anda usando al pobre hijo”, “ay sí ahora sí muy amoroso con el hijo cuando no estuvo pendiente antes”, “esto está muy sospechoso, ahora sí lo quiere”, “me parece que quiere limpiar su imagen”, y “que lástima que lo busque ahora solo por interés cuando antes no lo quiso”, fueron algunos de los comentarios en las imágenes que circulan en redes.

Sin embargo, el parecido entre Nicolás con su padre y hermana no se puede negar y él se muestra feliz, e incluso, Erika Buenfil mostró su apoyo y aprobación con un corazón en la publicación.