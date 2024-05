Ella es Adria Arjona, la mujer con la que Jason Momoa estaría saliendo

El actor de Hollywood, Jason Momoa, decidió ya no ocultar más su felicidad y este lunes 20 de mayo publicó una foto con la mujer que le ha robado el corazón. Se trata de la actriz puertorriqueña Adria Arjona, con quien ya había trabajado. La pareja se mostró muy contenta y las redes sociales aplaudieron su unión.

Jason de 44 años y Adria de 32 están viviendo una buena historia de amor. “Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha”, escribió la estrella de cine, muy emocionado.

Ella es la hija mayor del cantante guatemalteco Ricardo Arjona con su primera pareja, la modelo boricua Leslie Torres, nació en Puerto Rico, pero hasta los 12 años fue criada entre Guatemala y México, pues luego toda la familia se trasladó hasta Miami, Estados Unidos, donde vivió con ellos hasta los 18 años cuando se independizó y radicó en Nueva York.

Debutó en el mundo del espectáculo en el 2012 cuando actuó en el cortometraje Loss, que le abrió las puertas para triunfar y en el 2014 obtuvo su papel de Suzy Houchen en un episodio de la serie Unforgettable, y ese mismo año también actuó en la serie Person of Interest, hasta el 2015. Ese año fue su despegue en la televisión y el cine, ya que comenzaron a llegarle ofertas laborales.

Hasta la fecha ha participado en nueve series y en 13 películas, siendo Hitman la última, al interpretar a Maddy Masters. Y fue precisamente en una de estas cintas en la que conoció a Jason Momoa, específicamente “Sweet Girl” de Netflix. Ella era Amanda Cooper, la esposa de Ray Cooper, quien fue interpretado por Jason. Esta fue una las películas de suspenso de Netfix más vista en el 2021.

La trama de la historia se centra en Ray, quien hace hasta lo imposible por hallar los culpables que sacaron del mercado la única medicina que curaría el cáncer de su esposa; sin embargo, ella no resiste y muere.

Adria ha labrado su propio camino en la industria del cine, y hasta ahora ha compartido escenario con grandes estrellas como Andy García, Diego Luna, Ben Affleck, Pedro Pascal y Oscar Isaac. Ella estuvo sostuvo un noviazgo de dos años con el abogado Edgardo Canales, con quien luego se casó en el 2019. Llevaron una vida muy discreta y alejada de los flash de la prensa.

Es por esto que su separación pasó desapercibida, pues hasta los primeros meses del año pasado se reseñaba sobre su linda historia de amor, que ahora es cuestión del pasado. Ambos borraron sus fotos en Instagram, y actualmente ella se muestra feliz con su “esposo” Jason Momoa.

Tras la publicación de la imagen de los dos, los haters aprovecharon para criticar los 12 años de diferencia que hay entre ellos: “Pensé que era su hija”, “Es una locura, porque el primer pensamiento que tuve fue que está con su hija en la foto”, “Otro hombre que tiene mujeres jóvenes lucir más jóvenes”.