“¿Y sus otros hijos no existen?”: Marc Anthony elogia a ‘Marquitos’ pero le reclaman su paternidad

Marquitos se ha convertido en el centro del mundo de Marc Anthony y Nadia Ferreira, los felices padres del bebé que llegó para alegrarlos el 13 de junio de 2023. Ahora que está más grande, incluso viaja con la pareja y forma parte más activa de la vida social y laboral de los dos famosos.

PUBLICIDAD

Por eso, desde El Gordo y la Flaca interrogaron al salsero sobre cómo ha vivido esta etapa a sus 55 años, cuando él ni siquiera esperaba volver a ser papá. Ahora tiene 7 hijos con el nuevo heredero, después de recibir previamente a Arianna, Chase, Cristian, Ryan, Emme y Max, con sus distintas parejas.

Marc Anthony y Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Lo que llamó la atención de todos fue que el intérprete de Tu amor me hace bien no descartó seguir ampliando la familia, pues en las declaraciones recogidas por People, aseguró que desea tener una hija que se parezca a la reina de belleza paraguaya.

Recomendados:

Esto fue lo que dijo Marc Anthony sobre su hijo Marquitos

“¿Estás cambiando pañales?”, le preguntaron. “Sí, obvio. Nadia es una experta ya, pero al comienzo le enseñé todo”, aseveró con el carisma que le caracteriza.

Sobre su paternidad con Marquitos, Marc Anthony afirmó sentir que se sacaron la lotería porque el niño es tranquilo y además heredó la belleza de su madre.

“Salió a la mai gracias a Dios. ¡Cómo recé Dios mío! Que no se pareciera a mí. Tiene mis pies”, expresó entre risas. “Es bello, juicioso, tan bueno, no se queja. Duerme nueve horas al día, tranquilito, nos pegamos la lotería”, sentenció.

Sin embargo, las palabras del boricua no sentaron bien a muchos internautas, que le recriminaron que no pasa tiempo con el resto de sus hijos ni tampoco habla de ellos. “Se le olvidó todas las criaturas que tiene”, “Ojalá que a este no lo olvide como a los otros”, “¿Y sus otros hijos no existen?”, “Con los de JLo ni siquiera pasa tiempo”; opinaron.