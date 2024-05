“¿Qué hiciste Nodal?”: el preocupante tuit de Cazzu por el que fans aseguran que él le ‘falló’

Cazzu y Christian Nodal están en el ojo del huracán desde el lanzamiento de ‘Cactus’ y es que la sombra del pasado amoroso del cantante de regional mexicano, parece que ya habría pasado factura a la familia que ya estaba formando con la ‘Jefa del Trap’.

PUBLICIDAD

Esta vez fue un tuit el que desató las alarmas de los fans de la argentina, quien ocupó su cuenta de ‘X’ para mandar un mensaje que algunos relacionaron con su situación actual con Christian Nodal de quien, desde principios de abril, se dijo que se había mudado a Miami, dejando el hogar que construyó junto a Cazzu en Argentina, sin embargo, solo unos días después la pareja compartió fotos desde la famosa ciudad del sol.

Nodal y Cazzu publican nueva fotografía y acaban con rumores de separación Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

¿Cazzu confirma separación de Christian Nodal?

La noche del 15 de mayo, Cazzu ocupó su cuenta oficial de ‘X’ (antes Twitter) para mandar un mensaje que terminó preocupando a los fans, tanto que incluso le preguntaron si todo estaba bien, y es que, para algunos, esto pudo confirmar las sospechas de que su relación con Christian Nodal estaría tambaleando.

Recomendados:

En dicho tuit, la argentina escribió: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”, esto bastó para que una ola de fans le preguntaran si algo estaba pasando y se llenara de palabras de apoyo, resaltando que ella era una mujer bonita y que no le faltaba nada.

Cazzu Twitter: @cazzuoficial (Twitter: @cazzuoficial)

Fueron los fans los que comentaron: “De que hablas! Si estás hermosa, y de estúpida no tienes un pelo Julieta! Dios, eres una DIOSA”, “lo que me falta de linda dice xfavor julieta sos terrible mujeron”, “que pasó ahora”, “Nodal que hiciste?”, en este comentario, uno de los usuarios aseguró que el cantante habría dado follow a una ex pero se lo quitó inmediatamente; sin embargo, la información no está confirmada.

Eso sí, otros aseguran que esto se trataría solo de un adelanto de su nuevo lanzamiento musical, y es que, Cazzu junto con Nodal, estuvieron trabajando en París en sus nuevos proyectos musicales que están a muy poco tiempo de ver la luz.

¿Cazzu y Nodal se están separando?

Christian Nodal y Cazzu estaban disfrutando de su nueva etapa como papás de Inti, sin embargo, la polémica llegó a sus vidas con el lanzamiento de ‘Cactus’ de Belinda, lo que provocó que fans reanalizaran como fue la relación del sonorense con la cantante, reviviendo polémicos videos en los que se ve como supuestamente ‘maltrataría’ a la hispanomexicana.

Luego de esto, muchos aseguraron que era Cazzu la que se encontraba en peligro y que Nodal “repetiría los patrones” con ella, a pesar de eso, ambos se mantuvieron juntos, pero desde su regreso de París, pocos posteos ha habido de ellos como pareja.

A esto se suma que recientemente, Cazzu fue vista sola en el Movistar Arena de Argentina, mientras que Nodal posó junto a la cantante Etevie, durante su presentación en ‘Summer of Mexicana’ de Tequila Don Julio, que para muchos desató rumores de romance e incluso le preguntaron si ya estaba soltero.