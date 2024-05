Jorge Losa revela la emotiva razón por la que terminó con Ferka

Después de tantos rumores, finalmente el actor Jorge Losa confesó que terminó su relación con la creadora de contenido, María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, luego de casi cuatro años juntos. Él expresó el verdadero motivo y no se trata de una infidelidad de algunas de las partes como se expresó en las redes sociales.

Losa fue explayó al explicar las razones. Este martes 14 de mayo, en un encuentro con la prensa, indicó que la pareja se dará un tiempo para estar solos y enfocarse en sus vidas privadas. Además, detalló que está pasando por un infierno, puesto que su madre está hospitalizada en España, debido que sufrió complicaciones producto de una hipercalcemia, que es cuando hay exceso de calcio en la sangre.

“No duermo, me la he pasado mal con esta noticia de mi mamá, con esta noticia de que está complicada. Ferka y yo siempre nos hemos adorado y comprendido el uno al otro en todas las situaciones. Es una situación dura que estoy pasando, complicado. Estoy muy aislado por varios motivos: uno, el de mi mamá; pero, aparte, porque a mí, gracias a Dios, se me ha juntado toda esta chamba ahora y tengo que sacar adelante”, detalló para el periodista Edén Dorantes.

Jorge manifestó que mientras todos duermen, él graba y termina cerca de las 7:00 de la mañana. Destaco que el no dormir y descasar como es debido le ha generado ataques de ansiedad. “Ella es maravillosa, me comprende muchísimo. La relación siempre ha sido maravillosa desde un principio porque hablamos y comunicamos, nos hacemos entender cuando es algo feo o la situación es complicada”.

Acotó que todo este proceso que está viviendo lo ha aislado y ensimismado, y que ahora solo está enfocado es estar con su madre, a quien espera ver pronto para dedicarle todo su tiempo. Hasta ahora Ferka no se ha manifestado, sin embargo, a través de sus historias en Instagram compartió unas mensajes de reflexión: “El amor de amigas salva”, por lo que se cree que ha estado rodeada de sus parientes, quienes la están conteniendo.

Jorge indicó que ella lo está apoyando al máximo y le expresó a sus seguidores que cuando alguien te ama, pues te dice por lo que está atravesando. La pareja se conoció durante un reality show en 2020, donde hicieron match al instante.

Él se ganó el corazón del hijo de Ferka, Leonel, quien hasta lo llamaba papá. Él lo buscaba en el colegio, jugaban fútbol, por lo que, probablemente, también le afecte un poco la ruptura entre la influencer y el español. Incluso, este año, los tres fueron de vacaciones a España, algo que no le gustó a Christian Estrada, padre del niño.