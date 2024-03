Jorge Losa admite que gracias a la terapia no abandonó su carrera

Jorge Losa se suma a los famosos que promueven los beneficios de recibir terapia, pues afirma que ir al psicólogo lo ayudó mucho a lidiar con todo el odio que recibía y que estuvo a punto de hacerlo renunciar a su sueño.

El enorme éxito de “La Casa de los Famosos México” ayudó a que todos sus participantes ganaran mucha fama, no obstante, no todos obtuvieron una “fama buena”, pues en el caso del español y su novia Ferka, se ganaron un montón de hate.

“Al principio cuando lo enfrentas a la cara no lo entiendes, yo no sé qué haya sido, no sé si ha sido hate o envidia, solo sé que he enfrentado situaciones complicadas y al final la manera ha sido recordar de dónde vengo, a dónde voy y qué es lo que quiero, cómo me preparé”, expresó Jorge Losa en una reciente entrevista.

Jorge Losa agradece también el apoyo que recibió de Ferka

“Me ha ayudado mucho la terapia, no pasa nada son grandes profesionales (…) Con ayuda y con mucha madurez creo que va saliendo uno adelante”, dijo Jorge Losa sobre el recibir terapia.

El cuidado de la salud mental se ha vuelto muy importante en los últimos años y cada vez son más los famosos que invitan al público a ir al psicólogo, ya que consideran que siempre es beneficioso y la mayoría suele descuidar ese aspecto de su salud.

Hace poco Wendy Guevara también compartió que la terapia la ha ayudado mucho a lidiar con su éxito y muchos aspectos de su vida.

#JorgeLosa confiesa estuvo por ABANDONAR su carrera pero la TERAPIA le ayudó con las críticas. Además, asegura que el apoyo de #Ferka le ayuda a creer en él #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/pzbhjbO4dz — De Primera Mano (@deprimeramano) March 26, 2024

Por otro lado, Jorge Losa agradeció el gran apoyo que fue Ferka para él mientras lidiaba con tanto hate: “La verdad que ha sido una bendición porque me apoya muchísimo, más de lo que me imaginaba. Ha sido muy bonito encontrármela, encontrarnos, los dos hemos sido ese apoyo, uno para el otro en un momento clave de la vida”.