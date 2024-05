Wendy Guevara manda indirecta a Madonna tras mandarla a sentar en concierto y le dicen “ella ni te topa”

El pasado 23 de abril Wendy Guevara hizo historia cuando estuvo como invitada en su concierto en México y brilló en el escenario.

A través de las redes la influencer compartió en ese entonces parte del momento que vivió y lo calificó como un sueño, agradeciendo a la reina del pop y recibiendo el apoyo de todos sus fans.

Sin embargo, durante su participación hubo un momento chistoso y tenso en el que la mexicana estaba bailando en el escenario y Madonna la mandó a sentar para comenzar con la parte del show en la que califican a los bailarines.

En ese momento Wendy lo tomó con humor y aseguró que fue su culpa por dejarse llevar y querer bailar de más.

“Yo me dejé llevar por el escándalo, quería bailar y me dijo ‘eh no no sentada’ y yo quería abrirme de patas, abrir la boca, los bailarines estaban muy buenos, yo dije abro boca me empino lo que sea, lo que el cuerpo estaba pidiendo yo me deje llevar mana”, dijo en una entrevista en ese momento.

Wendy Guevara manda indirecta a Madonna tras mandarla a sentar y le dicen “ella ni te topa”

Wendy Guevara estuvo este miércoles como conductora invitada en el programa HOY y allí volvió a hablar sobre Madonna y hasta le mandó una indirecta.

Y es que hizo referencia a una comida que no le gustaba a la famosa cantante, por lo que Andrea Legarreta le preguntó “¿y a ella qué le gusta?, y Wendy respondió “¿a Madonna qué le gusta? Sentar a la gente bien feo cuando le robas el show, es que sentó a todos no nada más a mí, no me quiero molestar, pero bueno, sigamos chicas”.

Esto parece que dejó en evidencia que a la influencer no le gustó que la cantante la mandara a sentar en el concierto, y le valió muchas críticas.

“La que no supera a Madonna aún y Madonna ni la topa ya”, “Madonna ni sabe quien eres”, “que oso con este que quiere seguir figurando a costa de Madonna”, “ay como se nota que te ardió la sentada que te dio, ni Salma se ofendió así y ella sí es una estrella”, “ella ni te topa, ya supérala”, “es que si no habla de Madonna nadie habla de ella”, y “ya sabemos que estuviste con ella, que fea manera de querer llamar la atención”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, Wendy siguió hablando de Madonna y habló de nuevo sobre el molcajete que le iba a llevar a la famosa cantante pero se le olvidó, contándolo con mucha gracia.