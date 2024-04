“Quería abrirme de patas”, Wendy Guevara confiesa qué sucedió cuando Madonna la mandó a sentar y qué le dijo

Wendy Guevara hizo historia el pasado martes al aparecer como invitada de Madonna en su concierto en México y brilló como siempre.

PUBLICIDAD

A través de las redes la influencer compartió parte del momento que vivió y lo calificó como un sueño, agradeciendo a la reina del pop y recibiendo el apoyo de todos sus fans.

Sin embargo, durante una entrevista con la periodista Adela Micha, Wendy reveló algunos detalles de su presentación y hasta confesó qué le dijo Madonna cuando la mandó a sentar.

Wendy Guevara confiesa qué le dijo Madonna cuando la mandó a sentar y qué sucedió

Wendy Guevara confesó qué fue lo que ocurrió cuando Madonna la mandó a sentar, ese divertido momento que se ha viralizado en redes y del que todos hablan.

Cuando la periodista le preguntó “oye y que te sentó”, Wendy aseguró que ella se dejó llevar por el momento y con su humor característico, reveló lo sucedido.

“Yo me dejé llevar por el escándalo, quería bailar y me dijo ‘eh no no sentada’ y yo quería abrirme de patas, abrir la boca, los bailarines estaban muy buenos, yo dije abro boca me empino lo que sea, lo que el cuerpo estaba pidiendo yo me deje llevar mana”, destacó desatando las risas.

Además, reveló que llegó tarde al concierto, pues la habían citado a una hora, pero no pudo llegar.

Ay no que risa que Madonna le dijo "Stand up!" a Lucía Méndez y a mi Wendy Guevara le tuvo que decir "Sit down!" 😭😭😭 pic.twitter.com/tZoVy2Tyic — ᴊᴏᴛxsᴀᴜʀᴜs ʀᴇx 🦖 (@albertxrex) April 24, 2024

“No la vi antes yo pensé que sí, pero llegamos tarde, ellos nos citaron a las 7 y como buena jota loca llegué a las 9. Es que ya sabes el tráfico de la Ciudad de México y dije pues ni modo, se me olvidó el molcajete que le iba a dar de obsequio a Madonna”, destacó.

Además, se mostró feliz y muy agradecida de vivir este momento tan importante en su vida y en su carrera y hasta famosos como Danna y Galilea Montijo la felicitaron y le mostraron su apoyo.