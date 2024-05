¿Se acabó la rivalidad? Anuel y Tekashi estarían juntos por esta emotiva razón

El conflicto entre Anuel AA y Tekashi 6ix9ine ha capturado la atención de los medios y las redes sociales en los últimos días. Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, es un exitoso cantante de reguetón y trap puertorriqueño cuya carrera se ha visto marcada por su pasado en la cárcel y su ascenso meteórico en la industria musical.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernandez, es un rapero mexicoamericano que ha generado controversia tanto por su música como por sus problemas legales relacionados con el crimen organizado. La disputa entre estos dos artistas surgió a raíz de rumores que vinculaban sentimentalmente a Tekashi con Yailin La Más Viral, ex esposa de Anuel AA.

Anuel Los cantantes se han unido por una razón que nadie pensó (Instagram)

Aunque ambos niegan públicamente cualquier relación romántica, la situación se volvió tensa cuando Anuel publicó una foto de su hija sin el consentimiento de Yailin, lo que desató una reacción pública por parte de Tekashi en las redes sociales.

Recomendados

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto, sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta pa’ la casa, leche, ropa... Pa’l mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá pa’ las redes”, escribió en aquel entonces.

Tekashi La relación de Tekashi con Yailin ha sido objeto de disputas

Como era de esperarse, Anuel AA respondió por medio de sus redes, adjuntando una nota de 2015, cuando se acusó a Tekashi de actos indecentes con una menor de edad, escribiendo: “Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas. Aléjate de mi hija”.

La rivalidad se habría acabado por la razón más inesperada

Anuel El cantante pasó la tarde con su hija Cayetla (Instagram)

El 13 de marzo de 2023 durante su asistencia al Clásico Mundial de Béisbol, Anuel AA anunció el nacimiento de su hija, Cattleya, fruto de su relación con la también artista y creadora de contenido conocida como Yailín, la más viral.

Tras un año de problemas legales, la custodia de Cattleya, quien recién cumplió un año en marzo.“Otorga la guardia y cuidado de la menor de edad Cattaleya, a cargo de la señora Jorgina Guillermo Díaz, madre de esta, por los motivos expuestos”, se lee en el documento oficial.

Durante mucho tiempo se dijo que Anuel no veía a la niña hasta ahora que circuló un video en el que aparece jugando con ella y en el que además se escucha la voz de Tekashi, según fans.