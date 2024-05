Así es como Lucero Mijares aplica lo que sus padres le enseñaron sobre hacer frente a los que la critican

Lucero Mijares ha demostrado tener todo para triunfar en el mundo del espectáculo y su más reciente participación en el programa ‘Juego de Voces’ la ha catapultado aún más alto. Como hija de Lucero y Mijares, Lucerito ya tenía todas las puertas abiertas para iniciar su carrera en la música sin embargo, ha dejado claro que si ahora está teniendo gran éxito es por cuenta propia ya que posee un carisma, un brillo y un talento innigualables, con los que ha conquistado al público más allá de la sangre que corre por sus venas.

Eso sí, la joven ha tenido que enfrentarse a los comentarios crueles provenientes no sólo de internautas sino de otras figuras del espectáculo, como sucedió con Eduardo Videgaray, José Ramón “El Estaca” y Sofía Rivera, conductores del programa ‘¡Qué importa!’, de Imagen TV.

Cancelan a presentadores por mofarse de Lucero Mijares Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se burlaron del "aspecto varonil" de Lucero Mijares. (Instagram @SofíaRiveraTorres @luceromijaresoficial @EduardoVidegaray)

Todo surgió hace unos días cuando la propia Lucerito dijo que al no ser muy femenina en su manera de vestir, a menudo la confundían con un hombre, situación que en realidad le causaba risa. Ante esto, los conductores señalaron:

“Es la hija que tuvo Mijares con Mijares; se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble”, dijo Sofía Rivera Torres en el programa.

Lucerito Mijares Hija de Lucero y Mijares cambió su look (Instagram)

“Eso tiene sus ventajas”, añadió la conductora. “Si hay fila para el baño de mujeres ¿qué cuando no hay? Entras al baño de hombres y nadie te dice nada”. A lo que Videgaray responde: “Su papá le canta ‘bella....confusamente bello’. Puedes jugarlo a tu favor, Lucerito, hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar gratis al antro como mujer”, continuaron.

Poco después, en medio de internautas indignados, Sofía dejó ver que no estaba arrepentida de lo dicho y aunque Lucerito no suele contestar a los haters, la inevitable confrontación de la prensa, la ha llevado a hablar al respecto.

Así reacciona Lucero Mijares frente a quienes la critican

Ahora que la joven ha tenido que enfrentar con mayor frecuencia a la prensa, dejó claro que ha recibido la mejor educación por parte de sus padres, quienes además de apoyarla siempre, le han enseñado a lidiar con las críticas.

Con una actitud de completa indiferencia, demostrando una vez más su fortaleza y su capacidad para no dejarse afectar por las críticas negativas, la joven respondió a los cuestionamientos sobre los conductores de ‘¡Qué importa!’.

“Me da muy igual, no me enteré de mucho pero vi a mucha gente comentando cosas lindas, lo cual agradezco muchísimo y pues cada quien, si quieren comentar algo bueno o malo, no me importa. Que ellos estén bien, que yo esté bien, la verdad no me interesa”, señaló.

Eso sí, Lucerito recalcó que las cosas serían diferentes si llegasen a meterse con su madre o sus amigas. “Afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. Creo que si se meten con alguna de mis amigas, mi mamá o familiares, creo que ahí sí les puedo quemar el bosque”.

Lucero junto a su hija Lucero Mijares Instagram: @luceromexico (Instagram: @luceromexico)

Respecto a cómo la apoyan sus padres, la joven señaló que ellos le han enseñado a no darle importancia a comentarois de gente que ni conoce.

“Me demuestran su apoyo al 100 por ciento, pero también lo tomaron... la verdad es que no le queremos dar importancia a esto, porque es gente que... lo comentamos entre familia, pero la verdad nos dio muy igual. Allá ellos, yo no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea, normal, todo tendrá que ser normal”, concluyó

Lucero y Mijares siempre prepararon a su hija para estos momentos

Han sido varias las ocasiones en las que Lucerito deja claro que aplica lo que sus padres le han enseñado respecto a sobrellevar las críticas. En una entrevista de 2023 con DelaRosaTV en Youtube, la joven cantante dijo:

Lucero Mijares La joven ha estado en la mira por su talento pero también por su aspecto (Instagram)

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó Lucerito

“Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que comenta cosas que no sirven absolutamente de nada. Pienso que está feo que se comenten cosas sobre alguna persona”, aseveró.

Conductores son obligados a disculparse

Ahora, las cosas dieron un giro cuando los conductores de ‘¡Qué importa!’ aparecieron frente a las cámaras del programa para ofrecer una disculpa que los propios internautas han señalado de “no ser sincera sino obligada”.

“El día de hoy vamos a hacer algo que nunca antes hemos hecho en radio o en televisión, siempre nos hemos rehusado, pero pensamos que hoy la ocasión lo amerita”, comenzó Videgaray.

“La semana pasada pusimos un video en el que Lucerito Mijares contaba que a veces la confunde con un hombre y que hasta a veces le dicen ‘pásele joven cuando va al cine y cosas por el estilo’, pero ella comentaba que a ella no le afecta porque todo lo que dicen lo toma con mucho humor”, dijo Sofía Rivera.

“Y precisamente porque ella, Lucerito Mijares, dijo que lo tomaba con humor, hicimos chistes de sus propias declaraciones y cuando se hacen chistes, cuando se hace humor, hay riesgo, está el riesgo de que alguien se sienta ofendido y es algo que nosotros no queremos que suceda jamás”, intervino ‘El Estaca’.