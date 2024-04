Conductores critican a Lucerito Mijares por parecer hombre pero fans la defienden con todo

Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, se ha convertido no solo en uno de los nuevos talentos musicales, sino también en una artista multifacética que se ha ganado el cariño y respeto de su público, el cual la respalda en todo momento.

La joven de 19 años ha heredado el talento de sus padres para cantar por lo que de a poco ha ido explotándolo y llenándose de cientos de fans. Es por ello que se le ha visto ofrecer entrevistas a distintos medios de comunicación, al forjar su propia carrera.

Fue en una de estas donde Mijares confesó que a veces la confunden con un hombre, situación que no le ha afectado en ningún momento, pero tras sus palabras conductores se burlaron de la situación y han sido duramente criticados.

Ha sido en el programa ‘¿Qué importa?’ en donde los conductores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera se burlaron de la artista juvenil, al recordar una entrevista de Lucero y Mijares, donde la cantante revela que no deseaba que su futuro hijo o hija se pareciera a su padre, sino a ella.

Eduardo Videgaray y Rivera Torres se burlan de Lucerito Mijares

En dicho programa se presentó una entrevista de varios años atrás en donde se le preguntaba a la pareja formada por Lucero y Mijares sobre un futuro hijo o hija.

“Qué mal envejeció este video. Es la hija que tuvo Mijares con Mijares; se parece a Mijares, pero canta como Lucero: Dios quita y Dios quita. Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija, increíble”, dijo Sofía Rivera.

El momento incómodo no llegó hasta ahí pues José Ramón, mejor conocido como ‘El Estaca’ y Videgaray continuaron con el bullying hacia Lucerito.

Imagínate ser Sofía Rivera y por querer 5 minutos de fama hables mal de alguien tan querida y tan adorada así cómo lo es Lucero Mijares, hermosa sabías que se te iba a ir medio México encima y aún así decidiste cagarla, que vergüenza de persona eres.



— ❤️🏆Tio Guason🏆🖤 (@TioGuasonRenace) April 28, 2024

“Qué bueno que te de risa. Te confunden con un hombre, pero no dijiste con cuál; con el hombre araña o con el hombre lobo. Puedes usarlo a tu favor, Lucerito, hacer que te paguen tu trabajo como hombre y entrar gratis al antro como mujer”, comentaron.

Ante sus palabras, las redes sociales explotaron contra los conductores por la manera de hablar sobre la joven, quien es tan querida, por lo que en los comentarios les dieron con todo.

Como era de esperarse, el video empezó a difundirse en las redes sociales en donde los usuarios mostraron su molestia por la forma de hablar de una chica de 19 años y criticaron fuertemente a los tres conductores.

“Tú crees que por estar flaca ya estás guapa y no es así, y pues talento no tienes, así que no sé qué cosa te dio Dios. Porque ni inteligencia, ni talento, ni una familia que te quiera, por lo que se ve”, “La miseria humana en todo su esplendor. Lo peor es la gente que en gran cantidad los ve”, “en pleno 2024 y seguir promoviendo el body shaming hacia una persona que no les ha hecho absolutamente nada”, repudiaron.