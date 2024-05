Ella es Lucianna, la hija de la actriz Lorena Rojas, que se perfila a ser toda una artista

El cáncer le arrebató la oportunidad de ser madre biológica a la actriz Lorena Rojas, sin embargo, mientras ella batallaba contra la enfermedad, cumplió su sueño: ser mamá. A través de la adopción, la pequeña Lucianna llegó a su vida. La amó como nadie y por un año y medio le brindó todo lo que tenía, hasta que finalmente su vida se apagó a sus 44 años.

Lorena estando soltera inició todos los procedimientos para tener a su bebé. Ella solo quería conocer ese amor incondicional antes de partir de este plano. Se rehusó a enamorar de alguien. Sin embargo, el destino le permitió tener hija y pareja. Ella le fue muy clara a Jorge Monje cuando se enamoraron: no quería que él sufriera con su padecimiento, y que sería madre, pues ya los trámites de la adopción estaban en curso.

Fue cuando llegó la noticia de la aprobación y Lucianna se convirtió legalmente en su hija. Desde entonces, solo se preocupó por pasar la mayor cantidad de tiempo con la niña, aunque no fue por mucho, ya que murió tan solo un año y medio después, el 16 de febrero de 2015. Desde ese momento, su hermana Mayra Rojas es quien obtuvo la custodia de la niña, quien ya tiene 10 años.

Lucianna ahora es la hija legítima de Mayra, pues en el 2018 la adoptó. A su corta edad sabe toda verdad, ya que desde que tiene uso de razón le ha hablado con total sinceridad. La niña en una oportunidad manifestó: “Yo he tenido tres mamás: la mamá que me tuvo en su panza, mi mamá y tú (Mayra)”. La hermana de la actriz se ha encargado de que demostrarle que es especial.

A pesar de que Lucianna no recuerda a Lorena, pues murió cuando ella era una bebé, no deja de llamarla “mamá”, pues su hermana así se lo ha inculcad. “Eres una niña muy deseada de muchas maneras”, es una de las frases que con frecuencia se lo repite a Lucianna, para quien la adopción no es un tema extraño, ya que su hermano Fabián, hijo de Mayra, también llegó a la familia Rojas de la misma manera.

A través de sus redes sociales, Mayra expresó recientemente: “Chiquitina hermosa! Te lo digo y demuestro todos los días… TE AMO con todo mi ser y jamás me cansaré de agradecer a la vida el que estés a mi lado. Lo mucho que he aprendido de ti y lo feliz que puedo ser con tan solo verte sonreír (¡algo que sucede muy seguido!)”.

Lucianna tiene su propia cuenta en Instagram, donde muestra su naturalidad, creatividad y lo feliz que es al lado de su familia.