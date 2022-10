Mayra Rojas cuenta cómo ha sido criar a Lucianna, la hija adoptada de Lorena Rojas

Mayra Rojas ha demostrado su buen corazón al criar a Lucianna, la hija adoptada que Lorena Rojas adoptó en 2013, dos años antes de morir por cáncer de hígado. La pequeña celebró recientemente sus nueve años y la actriz ha contado como ha sido la vida de la pequeña.

La hermana de Lorena concedió una entrevista a la revista ‘TV Notas’ en donde reveló cómo ha vivido Lucianna tras la ausencia de madre adoptiva y como ha sido ser su madre.

“Lucianna es una niña mágica y su personalidad es encantadora, le cae bien a todo el mundo. Entonces mi gran oportunidad como mamá es guiarla, encaminarla y darle la fortaleza, los valores y las herramientas para que el día de mañana sea una mujer plena”, dijo.

Mayra Rojas revela cómo tomaron la adopción sus hijos biológicos

Mayra mencionó que aunque necesito ayuda psicológica para superar la muerte de su hermana, no necesito para la crianza pues ya lo había hecho con su hijo Fabián aunque no niega que ha sido un arduo trabajo, sobre todo el acostumbrar a su hijo a naturalizar la llegada de su nueva hermana.

“Yo acudí a terapia porque no supe controlar el dolor y ansiedad por haber perdido a mi hermana. Para educar no, porque tomé esa decisión de adoptar y ya lo había hecho con mi hijo Fabián. Aunque a veces siento que me puse un costalito más en la espalda. Porque hablar con tus hijos de la adopción y que ellos aprendan a vivirla de manera natural, pues es una tarea que no llevan las mamás biológicas, y no toda la gente está acostumbrada al término, pero mis hijos hablan de ello como cualquier otra cosa”, reveló.

De igual manera, contó que se ha asegurado de que enseña a sus hijos a normalizar la adopción.

“Cuando les hablas a tus hijos con la verdad, la manera de ver la adopción es más ligera, ya no tienes que dar explicaciones; sí se han topado con niños que le han dicho: ‘tú eres adoptada’, y (Lucianna) dice: ‘sí’, igual a Fabián”, sostuvo.

Su crianza ha sido desde el amor, la verdad y la comprensión por lo que Lucianna presume tener dos papás y tres madres.

“Sí, y ella les contesta: ‘Yo tengo 2 papás y tengo 3 mamás; una en el cielo, la que me tuvo en su panza, y mi mamá Mayra’”, dijo sobre si ha sido consultada por su adopción.