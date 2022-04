Mayra Rojas sufre amenazas en redes sociales tras defender a Luis de Llano

Mayra Rojas se abrió sobre el duro momento que ha estado viviendo después de defender a Luis de Llano ante la denuncia que Sasha Sökol hizo en su contra el pasado 8 de marzo.

Hace unas semanas, la actriz de 57 años habló sobre el caso y se expresó en contra de la madre de la exTimbiriche por no estar al pendiente de la cantante cuando ocurrieron los hechos.

Las polémicas declaraciones provocaron que los usuarios en redes se lanzaran en su contra por apoyar indirectamente al productor, quien comenzó una relación con Sökol cuando ella tenía 14 años y él 39.

Ante esto, la hermana de la fallecida actriz Lorena Rojas se disculpó recientemente por sus comentarios y aseguró estar “siempre a favor de la víctima”.

No obstante, los mensajes de odio, críticas y amenazas que ha recibido no han mermado, por lo que decidió pronunciarse de nuevo sobre el tema para aclarar su posición al respecto.

Mayra Rojas habla sobre los ataques que ha recibido por sus comentarios del caso Sasha Sökol

En una reciente entrevista para Ventaneando, la presentadora mexicana aseguró que estaba “fuera de contexto” cuando habló por primera vez sobre la denuncia de Sökol. Asimismo, reiteró que, aunque jamás estará a favor del abuso a un menor, no tomará partido en el caso.

“ Estaba fuera de contexto, no sabía bien a bien qué es lo que había pasado, hasta después me enteré. Y hay cosas que siempre voy a sostener, yo como mamá, la protección de mis hijos, estar pendiente de mis hijos”, expresó ante las cámaras del programa mexicano.

“El abuso sobre una mujer, sobre un niño, jamás voy a estar a favor, pero tampoco puedo tachar a ninguna de las dos partes. Esto no quiere decir que no defienda la postura de Sasha o esté en contra absolutamente de Luis , conozco la historia y hasta ahí me quedo”, precisó.

Igualmente, expresó: “Conviví con ellos muchos años, nos volvimos amigos, los dos son grandes personalidades del medio, a los que admiro muchísimo y no soy quien para emitir un juicio”.

Durante la entrevista, la intérprete además se abrió sobre los ataques de los que ha sido objeto por parte de internautas a raíz de sus primeras declaraciones y reiteró sus disculpas.

“Se volcaron las redes en contra mía y ofrezco una disculpa si es que cabe, porque me voy a quedar siempre con mi idea , con mi manera de ver la vida, y esto no agrede a nadie”, argumentó.

“Yo jamás voy a agredir ni a Sasha ni a Luis, sean quien sean, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿yo quien soy para juzgarlos? Yo no puedo” — Mayra Rojas a "Ventaneando".

Por último, Rojas confesó estar muy afectada por las agresiones recibidas puesto que no solo han arremetido contra ella, también contra su familia. Además, recalcó que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie con sus comentarios.

“Es algo que me duele y es gente que no conozco, que está atrás de un teléfono. Hoy me despedazan en las redes porque yo ‘estoy a favor de un pedófilo’, digo ‘¡madre mía!, la gente no tiene filtros para agredir”, manifestó. “Lo peor de todo es que no solo hablaban de lo que yo había dicho acerca de Sasha o de Luis”.