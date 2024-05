Bebé de José Eduardo no es el único, Aislinn Derbez estalla de felicidad por la llegada de un nuevo bebé

Las buenas noticias familiares para Aislinn Derbez no cesan, pues un nuevo miembro llegará muy pronto para jugar con kailani. Su media hermana Micha Aguilera anunció que está en la dulce espera con un mensaje muy tierno y original.

“Una cosa era escogerte como mi esposo pero otra bien distinta es que nuestras vidas van a estar por siempre entrelazadas porque creamos una cosita. Un Alien. Un sersito que no dijo toc toc, no pidió permiso, no evaluó el panorama. Solo se instaló y dijo ‘yo sé cosas, ahora muevan su existencia entera para hacerme espacio’”, escribió la joven, quien es hija de la actriz Gabriela Michel con el locutor de radio Jorge Alberto Aguilera.

Resulta que Aislinn será por partida doble tía este 2024, primero con José Eduardo Derbez, quien espera recibir a finales de junio a su pequeña Tessa y ahora con su hermana Micha que ya anunció con varias imágenes en sus redes sociales que será madre de un varoncito.

Un embarazo sorpresivo

La familia materna de Aislinn Derbez ha estado presente, al menos públicamente, en momentos importantes de su vida, como su boda con Mauricio Ochmann, celebrada en 2016. Además, sus hermanas Micha y Chiara están completamente enamoradas de su sobrina Kailani y siempre están presente en su vida.

Micha describió en sus redes sociales con exactitud como se ha sentido con el embarazo y lo sorpresivo que fue para ella y su esposo recibir la noticia.

“No tengo la menor idea de cómo vamos a sobrevivir porque no estaba lista para el desarrollo de las circunstancias tan rápido. Tampoco estaba lista para vomitar toda la comida que teóricamente sí me gusta. Y menos para que todas mis herramientas de gestión emocional fueran de chocolate ante la avalancha de hormonas, miedos e inseguridades que nadie reconoce en voz alta que te vienen a visitar”, destacó.

Agregó: “No hay mucho “extra” que yo pueda hacer ahorita más que suavizarme y hacerle caso a mi cuerpo que resultó bien sabio. Entonces, resumen: Ha estado coqueto el proceso sorpresivo? Sip. Agradezco infinitamente al Alien por su presencia y las cucharadas de medicina que esta trayendo? Sip. Vamos a necesitar una tribu gigante backing us up *sin juicios y proyecciones no pedidas? Sip. Bienvenid@s a este nuevo trip de Mamá Inexperta y Papá Inexperto y Blu como hermano inexperto”.

La familia reacciona y Aislinn discreta

Las reacciones de felicidad y buenos deseos de la familia por la llegada del bebé no se hicieron esperar. La madre de Aislinn fue una de las primeras en comentar la publicación: “Voy a tener un nieto, Voy a tener un nieto!!!! (Se retira bailando).…”.

También la hermana menor, Chiara habló de la felicidad por ser tía nuevamente: “Los amoo yo se que el nugget va a ser el más amado y con el mejor ✨character development✨ bish♥️♥️♥️”.

Aislinn Derbez en esta oportunidad ha sido muy discreta, pues cuando se enteró de que su hermano José Eduardo sería padre cometió un error al destapar el género del bebé.

“Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía. Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo y también te la voy a robar de repente para que sea la mejor amiga de Kai (Kailani)”, expresó la actriz.

Quizás sea la razón por la cual Aislinn no ha dado detalles sobre la pronta llegada del hijo de su hermana Micha, de quien ha dicho “admira” y es “su mano derecha y mente creativa en @lamagiadelcaos”.