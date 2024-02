¿Cometió una indiscreción? Aislinn Derbez habría revelado el sexo del bebé de José Eduardo

La felicidad suprema llegó a la vida del actor José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay, pues el pasado 25 de enero anunciaron que serán padres por primera vez, noticia que los tomó por sorpresa, pero que recibieron con mucho amor y miedo. A través de una publicación en Instagram le gritaron al mundo su gran emoción. Además, contaron cómo les dijeron la noticia a cada uno de sus familiares.

José Eduardo afirmó, ayer 31 de enero, en el programa Despierta América que el primero el saber el nuevo rol que desempeñará en su vida fue su mánager, luego su hermano Vadhir y luego su madre Victoria Ruffo, su padre Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y por último su hermana Aislinn.

Ya Paola tiene cinco meses de embarazo y al parecer aún no conocen el sexo del bebé, por lo que no han seleccionado el nombre, aunque José Eduardo detalló que sí tienen una selección. A los conductores del programa matutino les dijo: “Leí un libro de nombres con 55 mil nombres y me lo leí todo. No me gustó ninguno, pero me hecho tenemos como 100, estamos como decidiendo”. Pero Paola afirmó entre bromas que, de ser niña, se llamará Victoria, y si es niño, Eugenio.

Durante la entrevista, se proyectaron los videos de toda la familia Ruffo y Derbez. José Eduardo indicó que su madre tomó la decisión de la mejor manera e incluso como no se conoce el sexo, pues afirmó que le compraría toda la ropa blanca. Ruffo en su intervención le bromeó a la pareja: “¡Ahora si va a saber lo que es bueno!”.

Otra que hablo sobre la buena nueva de la familia fue Aislinn, quien le dijo a Paola y José Eduardo: “Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía, ¿ok? Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo y te lo voy a robar de repente para que sea la mejor amiga de Kailani ¿ok?”. Y fue esta última frase la que captó la atención de la conductora del programa Karla Martínez.

“Yo no sé si a Aislinn se le escapó por ahí, ¿es nena? pero ustedes no saben aún qué es”, expresó Martínez, mientras el hijo de Eugenio Derbez se mostró nervioso y solo atinó a decir: “¡Qué fijada eres! yo no me fijé”. Karla trató de explicar la situación que se tornó un poco incómoda: “Uno cuando es mamá a veces se confunde porque tiene una niña, entonces, puede ser que quiso decir mejor amiga, mejor amigo. Y él dijo: “Podría ser...”.

Lo cierto es que ambos revelarán en su momento si será niña o niño, por ahora están enfocados en llevar a la manera más tranquila y feliz esta fase inicial de la paternidad.