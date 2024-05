“Tenemos problemas”: Eugenio Derbez se sincera ante rumores de divorcio con Alessandra

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son una de las parejas más sólidas de la farándula mexicana con un matrimonio de más de 10 años y una hija en común: Aitana, sin embargo, a lo largo de los años han estado envueltos en distintas habladurías.

Ahora los actores estarían enfrentado una crisis patrimonial que podría desencadenar un divorcio, según ha revelado la periodista Martha Figueroa, durante una emisión reciente del programa ‘Con Permiso’.

“¿Te digo algo? Uno ve a Derbez porque es muy chistoso y creo que realmente te gusta más o menos, sabemos el trabajo que ha hecho y lo admiramos como director y productor, ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, que parece tonto, se la pasa como... haciéndolo menos, no sé qué decirte, menospreciándolo, ninguneándolo”, dijo la periodista ante el ninguneo de Rosaldo con Derbez en su show.

Ante la afirmación de la comunicadora, Eugenio ha preferido salir a dar detalles de lo que realmente sucede con su esposa.

Esto dijo Eugenio Derbez sobre su presunto divorcio con Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez no dudó en hablar sobre la situación en la que ha quedado envuelto junto a su esposa y fue durante la alfombra roja de la serie ‘Acapulco’ donde aclaró que aunque han tenido problemas como cualquier otra pareja, sigue unidos.

“No, no es cierto, estoy muy bien con Ale, estamos bien, lo que pasa es que estoy trabajando mucho fuera de Los Ángeles y Aitana tiene escuela en Los Ángeles, por eso es que ella está allá y yo acá, pero tenemos una maravillosa relación”, mencionó.

Sobre las palabras de Figueroa sobre que Rosaldo ya no soporta al director, también hizo mención pero prefirió tomarse el comentario con el humor que lo caracteriza.

“No, no, no, hay días que Ale no me soporta, pero todo bien”, dijo entre risas.

Fue hace unas semanas atrás cuando Alessandra compartió entrevista con Aislinn Derbez, hija de su esposo, donde habló sobre algunas crisis que han tenido, las cuales han logrado superar gracias a la terapia.

“Un día dije: ‘ya no puedo más, tengo que cortar al cien, de tajo porque estar aquí me está haciendo más daño, me estoy muriendo en vida, me estoy muriendo de tristeza siguiendo con él, de ver que ya no soy una prioridad, ya estoy al final de la lista’”, contó.