“No me vuelvo a quejar de Peso Pluma”: Eduardo Capetillo canta ‘Ella Baila Sola’ y lo tunden

El show de talento, Juego de Voces, sigue capturando la atención del público en las redes sociales, quienes se han conmocionado ante la actuación de Eduardo Capetillo y Erik Rubín, que hicieron de dúo en una de las últimas emisiones.

El ex intérprete de Timbiriche se ha llevado muchas críticas recientemente por parte de los que opinan que ha perdido la capacidad vocal que demostró en el pasado tras estar muchos años alejado del medio artístico. Esto se acrecentó después que el artista se atrevió a entonar una de las canciones de moda.

Así se escuchó Eduardo Capetillo cantando famoso tema de Peso Pluma

En específico, se trató de Ella Baila Sola, famoso tema de Peso Pluma y Eslabón Armado que lo catapultó al estrellato internacional bajo el ritmo del regional mexicano, algo que inspiró a Eduardo Capetillo.

Sin embargo, su presentación no agradó a los usuarios de internet, que despotricaron duramente contra él y le hicieron saber que este género no es su principal fortaleza.

“A Capetillo no le pega con ningún género”, “No me vuelvo a quejar de Peso Pluma”, “Prefiero a Peso Pluma que a ellos”, “Qué forma de matar una canción”, “Canciones como estas están hechas para voces y personalidades especiales”, “Capetillo no canta y Erick no tiene chispa”, “De los dos, no funciona ninguno”; dijeron los internautas en los comentarios.

El programa se emite cada domingo en el Canal de las Estrellas y también está disponible vía streaming por ViX, donde los televidentes se han emocionado con su premisa, dividir en grupos de Consagrados y Herederos a padres e hijos que se dedican a la música.

Este reality cuenta con la participación de Eduardo Capetillo y su hijo mayor, Erik Rubín y Mía Rubín, Mijares y Lucero Mijares, Alicia Villarreal y Melanie Carmona, y Isabel Lascurain y Joss Álvarez.