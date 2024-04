Eduardo Capetillo entre lágrimas pidió perdón a su hijo por las adicciones

La noche de este domingo fue muy emotiva para el actor Eduardo Capetillo y su hijo Eduardo Capetillo Gaytán. En el programa “Juego de voces”, en el que ambos participan el hijo mayor del actor lo conmovió hasta las lágrimas cuando interpretó Fallando corazón, de Pedro Infante. Sin dudas fue uno de los momentos más lindos del tercer capítulo.

Los Capetillo han enternecido en más de una oportunidad al público con su sinceridad y unión. La semana pasada, durante la sección “El momento angelical”, en el que se le brinda una oración que ellos deben terminar de expresar con alguna vivencia o pensamientos, los dos dejaron sus sentimientos a flor de piel y manifestaron sus más profundos sentimientos.

“Nunca pude, pero me hubiera gustado...” con esta sentida frase, el protagonista de novelas de 54 años aprovechó para sacar del alma algunos sentimientos que tenía reprimidos, por lo que le confesó a su hijo: “Me hubiera gustado darte mis ojos. Cuando estabas muy chiquito, cuando te operaron de tus ojitos no entendías qué pasaba porque estabas muy chiquito y no podías ver. Tenías unos parchecitos en los ojos y yo decía: ‘¡Ay Dios mío, quítamelos a mí, ya yo vi lo que tenía que ver, dáselo a él!”.

Pero esto no fue lo único con lo que Eduardo sorprendió a su hijo y al público: “Yo quiero pedirte perdón por tantas ausencias. Creo que no hay nada peor que estar sin estar. Las adiciones me rebasaron en su momento. Las sustancias me ayudaban a no sentir y derivado de eso estaba ausente, y el tiempo no lo puedo recuperar”, contó entre lágrimas la estrella.

El hijo de Biby Gaytán contuvo las lágrimas, pero no las palabras para decirle a su padre lo especial que es para él: “Lo más valioso que me has enseñado es a nunca rendirme siempre a prepararme para ver para adelante, que la vida no es como siempre quieres”. Mientras que el actor le respondió: “Y tú me has ensañado que hay que vivir el momento porque no sabemos cuándo vamos a dejar de tener momentos”.

Lalo Capetillo, para consolar a su padre, también le manifestó: “Quiero pedirte perdón por lo duro que he sido al juzgarte. Y sé que no es fácil y no debe ser fácil ser papá. Eres muy duro contigo mismo, yo creo que no estaría ni cercano a donde estoy hoy día, siendo quien soy, si no fuera por ti”.

Eduardo estuvo sumergido en las adicciones al alcohol y los sedantes. Sin embargo, desde hace 17 años no ingiere licor, pero luchar contra las benzodiacepinas fue mucho más cuesta arriba, por lo que trató de calmar ansiedad con alimentos ricos en azúcares: “Bajaba y abría las latas de Lechera (leche condensada) y me las comía a cucharadas”, expresó el año pasado el protagonista de “Marimar”.