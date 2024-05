Famosos se burlan de Lucerito Mijares e internet los tunden con los siguientes argumentos

A los conductores del programa ¡Qué importa!, parece que se les olvidó que no se opina de los cuerpos ajenos, y utilizaron la imagen de Lucero Mijares para criticar, su físico y a apariencia, un acto que fue reprochado por los internautas y televidentes. Las burlas de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray pasaron todos lo límites.

Rivera Torres, de 30 años, y Videgaray, de 50, se ensañaron con la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, de tan solo 19 años cuando revivieron un video de ella cuando era niña. En su programa, Sofía afirmó que “Mijares todavía ni se muere y ya reencarnó en su hija”, y se expresó contra la jovencita como “la pobre”, pues “parece hombre”.

Pero, si realmente estas declaraciones parecen indignantes, pues se quedaron cortas, porque además dijo que la cantante tiene “aspecto varonil”, incluso, “Si hay fila para el baño de mujeres, entras al baño de hombres y nadie te dice nada”. Pero, su compañero remató: “Puedes hacer que te paguen tu trabajo como hombre, pero entrar gratis al antro como mujer”.

Todo esto desató la furia de los internautas, quienes repudiaron las críticas destructivas y se fueron en su contra en las diversas redes sociales: “Me da demasiado rabia ver a este par de personas hablando mal de una jovencita que se abre paso en su carrera musical adultos que dan vergüenza”, “Y ella es feminista, o sea, defiende a las mujeres. ¿Sabrá qué significa lo que hizo?”, “Eso que hicieron es acoso completamente. Es vergonzoso en verdad” y “Lo mínimo que podría hacer es pedir una disculpa pública, pero se ve que carece de mucha educación”.

Sofía bloqueó la opción de comentarios en sus dos últimas publicaciones en Instagram, sin embargo, en las que dejó abierta, la gente se ha encargado de dejarle su “detalle”. En tanto, Eduardo, sí limitó las interacciones en todo su feed. Hasta ahora ninguno de los dos les ha ofrecido ninguna disculpa a Lucero. Sin embargo, ella sí se manifestó sobre quienes la confunden con un chico.

“Me da exactamente lo mismo, que sigan, que critiquen lo quieran, yo soy feliz con sus críticas. (...) No soy la típica chava que se pone las pestañas, yo me muerdo las uñas. Estoy terrible en ese aspecto femenino. Incluso cuando llegó al cine o algo así me dicen: ‘Hola, bienvenido’. A veces creen que soy hombre porque traigo gorra, no me incomoda, a mí me da muchísima risa”, dijo Lucero en un encuentro de medios.

Sus padres tampoco han salido a defenderla, por lo que, al parecer, le han restado importancia. Esto episodio se asemeja al que vivió la también cantante Yudiria a sus 19 años, cuando desde el programa “Ventaneando”, afirmaron que estaba gorda o pasada de kilos, algo que la desestabilizó mucho a su corta edad y la sumergió en una depresión que casi le cuesta la vida.