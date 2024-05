Mientras Violeta Isfel hace realidad sueño de conocer a su ídolo, la tunden por no hablarle en inglés

Violeta Isfel ha sido una de las actrices más queridas del espectáculo mexicano por su carisma y talento histriónico. Conocida por su papel como Antonella en la exitosa serie de televisión ‘Atrévete a Soñar’, Violeta ha sido admirada por muchos durante años. Sin embargo, aún cuando tiene un séquito de fanáticos, ella también tiene el sueño de conocer a sus ídolos.

Recientemente la actriz se vio en el papel de fanática cuando tuvo la oportunidad de conocer a uno de los actores que admiraba de adolescente. Se trata de Drake Bell, el talentoso actor y cantante estadounidense, famoso por la serie ‘Drake & Josh’.

El emocionante encuentro ocurrió en un teatro donde Drake Bell asistió, dejando a Violeta Isfel nerviosa y sin palabras. La actriz no dudó en compartir el momento en sus redes sociales, dejando ver que hasta ella sucumbe ante sus ídolos.

“Conocí a Drake Bell en persona y empecé a sudar, me puse tan nerviosa que no sabía qué decir”, describió Violeta en su video.

“Violeta Isfel ahora me comprendes que yo también así me puse hoy al verte jejejee pero ya eres mi comadre! Jejejee yo quería una foto así como te la tomaste con el pero me puse nervioso jejeje”. “Ahora a Violeta Isfel le tocó sentir lo que sus fans sienten cuando la conocen yo espero conocerte algún día violeta te quiero mucho”. “Yo igual me pondría como ella”, expresaron usuarios.

“Yo te veía desde muy chiquita, me aventé toda la serie, éramos muy fans mi hermana y yo. Muchísimas gracias por estar aquí, que honor”, le dijo al actor en español.

Violeta Isfel La actriz cumplió uno de sus grandes sueños (TikTok)

Además de expresar su admiración, Isfel también aprovechó la oportunidad para preguntarle si podía entender de las obras teatrales sin necesidad de un traductor, a lo que el actor y cantante confesó que aún le resultaba un poco difícil pero que sí las disfrutaba. Además, Drake reafirmó que ama México, pues ha sido un país que ha adoptado como “su hogar”.

Eso sí, fue el esposo de Violeta quien le ayudó a comunicarse y quien tradujo lo que Drake Bell decía pues la actriz no habla inglés, algo que la hizo blanco de burlas.

Violeta Isfel La actriz conoció a su ídolo de la adolescencia (TikTok)

“Pero y por qué no le habla en inglés???”. “Qué onda que su esposo tiene que traducirle todo, que aprenda inglés que es muy necesario”. “Unos cursos de inglés, mija”, escribieron algunos internautas.

Por suerte, fueron más aquellos que la defendieron y que incluso aplaudieron el apoyo que le dio su esposo como traductor. El encuentro entre Violeta Isfel y Drake Bell no sólo fue un emocionante momento para la actriz, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que las estrellas pueden tener en sus fans y viceversa.