¿Traición? Ellos son los hijos de Angelina Jolie que estarían apoyando a Brad Pitt en medio de su pelea legal

Angelina Jolie y Brad Pitt se encuentran sumidos en una dura pelea legal por el viñedo de Château Miraval, cuyo valor alcanzaría los 500 millones de dólares y del que aún no se ha logrado llegar a un acuerdo, lo que llevó a la actriz de calificar de ‘abusivas’ las peticiones de su exesposo, mientras que él llamó ‘vengativa’ a la madre de sus hijos.

PUBLICIDAD

Todo esto sucede luego de que se diera a conocer que Angelina Jolie vendió una parte de su finca al empresario de origen ruso Yuri Shefler sin previo aviso, pese a que ambos habían acordado no hacerlo, lo que supuso para el actor una pérdida de alrededor de 164 millones de dólares, sumado a la preocupación que sentía por los malos manejos que podría tener su viñedo de más de 30 hectáreas de terreno por parte de su nuevo comprador.

Angelina Jolie / Brad Pitt La actriz ha enfrentado duras criticas en redes. (Ethan Miller/Monica Shipper / Getty Images)

Toda esta polémica llevó a Brad Pitt a demandar a su expareja de nueva cuenta alegando acciones hostiles y vengativas por parte de Jolie, a lo que ella respondió publicando un doloroso mail donde explica el motivo por el que decidió vender el viñedo, siendo el alcohol uno de los detonantes de que su relación terminara.

Recomendados

“Es el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia, y de un negocio centrado en el alcohol [...] Me ha sacudido la estrategia que se ha lanzado para vender alcohol. Me parece irresponsable y no es algo que quisiera que vieran los niños. Me recordó tiempos dolorosos”.

Angelina Jolie vuelve a denunciar abusos de Brad Pitt

Sin embargo, la lucha por el viñedo aún no cesa, al contrario, se ha intensificado, razón por la que los abogados de ambos continúan en una disputa de la que se han dado a conocer diversos y oscuros aspectos de la relación que ambos famosos mantuvieron por 12 años.

Fue el medio de comunicación Page Six, quien dio a conocer que Brad Pitt habría solicitado a la actriz todos los acuerdos de confidencialidad que haya firmado a terceros, lo que para Angelina Jolie supuso no solo una petición costosa e irrazonable, sino un intento de desacreditarla e incluso una invasión a personas que no están involucradas en el caso.

A esto, los abogados de Jolie sostuvieron que esta demanda se trataba de una forma en la que Brad Pitt “encubriría” su mala conducta personal.

Angelina Jolie con sus hijas Zahara y Shiloh Getty Images: Elisabetta Villa (Elisabetta Villa/Getty Images for Marvel)

Ellos son los hijos de Angelina Jolie que han ‘tomado partido’ por Brad Pitt

Angelina Jolie es una de las famosas más conocidas por su amoroso carácter y preocupación por sus hijos, presumiendo una estrecha relación con cada uno de los, sin embargo, tras la serie de desencuentros legales que ha vivido con Brad Pitt, un famoso medio de comunicación habría revelado que dos de ellos ya habrían tomado partido por uno de sus padres: “Los hermanos se pelean por sus padres” dijo una fuente a ‘Life & Style’.

La fuente reveló: “Mientras Maddox, Pax, Zahara y Vivienne están firmemente en el equipo Angelina, Shiloh y Knox continúan hablando con su padre. Los otros niños no entienden su conexión con Brad. Intentan persuadirlos para que cambien de bando y eso genera mucha tensión” y terminó: “Brad Pitt admite que ha cometido errores, pero Angelina ha sido implacable al hacerlo sufrir por lo que ha hecho”.

Angelina Jolie y Shiloh Jolie-Pitt (Alberto E. Rodriguez/Getty Images) (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Luego de darse a conocer que Pitt habría cometido abuso físico contra sus hijos, fueron Knox y Shiloh quienes habrían decidido darle una segunda oportunidad al actor: “Lo ven a menudo y le envían mensajes de texto [...] Shiloh y Knox siempre tuvieron un vínculo especial con él. Viv también lo hizo por un tiempo, pero en los últimos años se ha distanciado; trabajar con Angelina en la obra fue una gran parte de eso”.

La fuente aseguró también que aunque Angelina no está entusiasmada por esta relación, actúa con cuidado y que es poco probable que persuada a sus hijos de separarse de su padre, además calificó a Knox como un “mini Brad”. Por otro lado, reveló que el actor no se da por vencido en tener recuperar al resto de su familia.