“Me asusté mucho”, así fue la fuerte y peligrosa caída de Evaluna durante su embarazo, con Índigo encima

Evaluna y Camilo están en la dulce espera de su segundo bebé, de quien aún no saben su género, pero sí han anunciado su nombre y se llamará Amaranto.

PUBLICIDAD

Así lo han informado a través de sus redes sociales, y aunque han generado polémica por su nombre, ellos siguen firmes y no les importa el qué dirán.

Además, tienen a su hermosa hija Índigo quien ya tiene dos años y pronto se convertirá en hermana mayor, pero recientemente vivieron un momento que los preocupó y Camilo lo contó.

Recomendados

Camilo cuenta cómo fue la fuerte caída que tuvo Evaluna durante su embarazo con su hija Índigo

A través de su newsletter de los lunes, Camilo contó el terrible momento que vivió con Evaluna cuando se cayó de una hamaca.

“Para ponerlos en contexto Evaluna mi esposa se cayó de una hamaca con Índigo encima y Amaranto dentro. Me asusté muchísimo”, dijo el cantante.

Por su parte, su padre, Eugenio, dio más detalles y dijo “se cayó no, la hamaca la tumbó. Literalmente. La hamaca se sintió en sobrecarga, y decidió soltar sus nudos. Y tracatapám, se fueron de culimbis. Cayeron en orden, Evaluna abajo, Amaranto en la mitad e Índigo cerrando el sánduche. Sonó crash, pum. Sordo, y 5 segundos de silencio y después Aaaauuu juepucha”.

Camilo aseguró que “yo me asusté mucho, porque creo que es la primera vez que veo a Evaluna tan asustada. Estaba asustada por un montón de obvias razones. Primero, porque caerse de una hamaca alta es lo último que quieres que pase cuando estás en embarazo. Segundo, porque no estaba segura si Índigo se había lastimado o si se había asustado de más . Y tercero y último, le preocupaba haberse lastimado ella. Lo que a mi más me dolió fue verla a ella asustada y vulnerable. Mi esposa, cargando a mis bebés”.

Afortunadamente, el colombiano reveló que Evaluna y sus hijos estaban bien luego de esta caída y no pasó a mayores, pero recalcó la importancia de tener cuidado al momento de subirse a una hamaca, pues hay que revisar bien los nudos y amarres.