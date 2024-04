“Que poco caballero”, el gesto de Camilo con Evaluna en su aniversario de novios que indignó a las fans

Evaluna y Camilo son una de las parejas más estables y sólidas del mundo del espectáculo, que, aunque los critican y atacan, prueban que su amor es real.

Recientemente, la pareja festejó su noveno aniversario de novios y la cantante presumió un adorable momento en sus redes, presumiendo lo feliz que es con el famoso.

Evaluna escribió “9 años babeándome por este mango 🤤 te amo guapito. Feliz aniversario de novios🥭”, en un video en el que se ve que se está montando al auto junto a Camilo para salir a celebrar.

Sin embargo, han criticado al cantante por un gesto que tuvo con Evaluna a pesar de ella estar embarazada.

El gesto de Camilo con Evaluna en su aniversario de novios por el que lo critican

En el video se ve a Evaluna grabando mientras ella sube al auto y Camilo hace lo mismo, pero tuvo un gesto que a muchas les pareció poco caballero.

Y es que el colombiano no le abrió la puerta a pesar de ella estar embarazada, sino que primero se montó él en el auto y ella estuvo esperando afuera hasta que él se montó y le sacó el seguro para que abriera su puerta.

Este gesto indignó a las fans de la pareja y lo llenaron de críticas. “Punto menos por no abrirle la puerta y ayudarla a subir sabiendo que está embarazada”, “que poco caballero, debía abrirle la puerta a ella”, “Pero no le abrió la puerta 😂😂”, “pero tenía que abrirle la puerta a ella primero”, y “si tu pareja está embarazada lo primero que debes hacer es abrirle la puerta y luego montarte tú, no al revés”, y “ella no debería esperar que te montes para que le abras, que poco romántico”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, que en ellos son frecuentes, pues los critican por sus looks, videos, canciones, y hasta por la forma en la que crían a sus hijos, ellos siguen adelante y demuestran que nada les perturba su amor, pues han formado una hermosa familia que aman y valoran por encima de todo.