¿Será el partero? Así se ha preparado Camilo para asistir a Evaluna en su segundo parto

Evaluna Montaner y Camilo están a la espera de su segundo hijo juntos a quien han decidido llamar Amaranto tras el nacimiento de su hija índigo. La pareja que ha enfrentado criticas por el nombre de sus retoños ha decidido ignorar a los haters para enfocarse en esta nueva etapa.

“En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y, un par de semanas después, supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Oficialmente, los Echeverry-Reglero somos cuatro”, escribieron en redes sociales para anunciar la noticia.

Ahora, el cantante colombiano ha contado como se prepara para estar presente en el momento del aprto, tal como lo hizo con su primera hija, pero esta vez ha decidido ir más allá al querer ser protagonista en lugar de solo espectador.

Así se prepara Camilo para asistir a Evaluna en su parto

Durante el primer embarazo de Eva, los cantantes se encargaron de mantener esta experiencia lo más natural posible por lo que ella confesó que no contó con controles médicos y el parto lo tuvo en su hogar junto a una partera y su esposo. En esta oportunidad recurrirán al mismo método pero Camilo ha revelado que junto a su esposa han decidido que sea un parto natural, es decir, sin anestecia, sin epidural o cesárea.

Pero esto no es todo, el intérprete de temas como ‘Tutu’ ha confesado en una entrevista para el programa ‘Molusco TV’ en Adolescentes Podcast que se ha ha estado preparando para atender a Evaluna en su segundo parto.

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, dijo.

De igual manera, mencionó que Eva lo tiene estudiando a toda hora para que sea su gran apoyo al momento del nacimiento, el cual se espera que sea para el próximo mes de agosto.

Sobre las criticas que han recibido por el nombre de sus primogénitos, Camilo ha sido tajante al asegurar que no se toman tiempo en leer las redes pues reconocen que el revuelo que han causado.

“Nos vamos a leer los comentarios porque la gente nos va a tirar piedras”, aseguró.