“Siempre tan aseñorada”: hija de Andrea Legarreta cumple 19 años pero internautas la tunden por parecer su mamá

A pesar de haberse separado hace un año, Andrea Legarreta y Erik Rubín siguen siendo dos queridas personalidades mexicanas y ahora, es su hija Mia la que ha estado dando de qué hablar por el carisma y talento que derrocha en el programa ‘Juego de voces’.

Recientemente la joven festejó su cumpleaños 19 en compañía de su familia y de su novio, el torero Tarik Othon. Poco a poco Mia ha ido compartiendo detalles de la celebración a través de una publicación en Instagram, donde se le ve disfrutando de un pastel y una cena junto a su familia y su pareja, en un momento entrañable compartido con su madre, la conductora de Hoy.

Mía expresó su agradecimiento, asegurando que había sido un cumpleaños memorable ya que además de estar rodeada de sus seres queridos, se encuentra en una de las mejores etapas de su vida entre proyectos y su carrera musical que está despegando.

“Birthday weekend 💕 ¡19!Definitivamente uno de los mejores cumpleaños de mi vida, rodeada de gente que amo y llena de amor y alegría. Gracias a todos por sus felicitaciones y bellos mensajes, me llenan mi corazoncito. 🫶🏼 Mi mejor regalo son mi familia, mis amigos, mi pareja, mis fans, y el poder trabajar en lo que más amo. ¡GRACIAS! 💕”, escribió en una publicación en Instagram.

Tarik Othon conmemoró el evento compartiendo varias fotos en sus historias de Instagram. Desde el emotivo momento en que le pidió a Mía que fuera su novia hasta los viajes y otros momentos compartidos, todo acompañado de la frase conmovedora: “Para siempre”.

Por su parte, Andrea Legarreta publicó una serie de fotografías acompañadas con un emotivo mensaje en el que describió a su hija como “dulce, amable y amorosa”. “19!!! Wooooow amorcito!!! El tiempo vuela princesa!!! Anhelaba con toda mi alma y corazón ser mamá y Dios me premió primero con una chiquita hermosa de dos tesoros que me dio!! Eres tan hermosa en todos sentidos mi niña… Dulce, amable, amorosa, apapachona, luchona, talentosa, perseverante, trabajadora, apasionada de la vida, gran hija y maravillosa hermana!! Deseo desde lo más profundo de mi alma Dios te cuide y proteja siempre… Recuerda que conmigo siempre podrás contar amor, en tus alegrías y en las pruebas de la vida, juntas y de la mano… Que cumplas todos los anhelos de tu corazón y tengas todo lo hermoso que mereces, porque mereces todo lo bonito de la vida NO LO DUDES JAMÁS!!! Feliz vida amor precioso!! Soy muy feliz y orgullosa de ser tu mamá!!! Felices 19!! A exprimir la vida con todo!! @miarubinlega te amooo infinito!!”, se lee.

El detalle por el que Mía Rubín ha sido tan criticada

Si bien la joven se ha ganado el cariño del público y poco a poco ha logrado hacerse de un nombre propio en la industria del espectáculo, algunos no dejan de criticarla. Por un lado, internautas señalan que “se ve aseñorada” y otros que “aún es joven y ya parece su mamá”, entre las poses que hace y su vestimenta.

“Siempre he sentido que ella es muy bonita pero se viste o la visten como señora! No se por que!!! Pero es muy bonita!”. “Igual que la mamá, los mismos pelos, la misma ropa, las mismas poses, dan una flojera enorme esta gente 👎🏻👎🏻👎🏻”. “19 años y ya parece señora como su mamá”. “Debería dejar de usar la ropa de su mamá y vestir acorde a su edad”, se lee en redes sociales.

Este tipo de juicios pueden ser injustos y reflejan la tendencia a juzgar a las mujeres por su apariencia en lugar de valorar sus logros y personalidad. Es importante recordar que la forma de vestir de una persona no define su valía ni debería ser motivo de crítica.