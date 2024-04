¿Luchará por su amor? A Karol G le quieren ‘bajar’ al novio y ella reaccionó de la mejor manera

Karol G dijo presente en Chile con tres conciertos que fueron de ensueño para ella y sus fans, al contar con toda su energía y el anhelo de cada uno de los espectadores que la apoyaron cantando cada uno de sus temas y luciendo looks al mejor estilo de La Bichota.

La colombiana se ah caracterizado por ser una de las cantantes más talentosas y carismáticas del momento, pues ella le hace saber a cada uno de sus fans a través de redes sociales y sobre todo en el escenario donde no duda hasta en subir a cantar con ella de ser necesario como lo hizo con un pequeño chileno.

Actualmente Carolina Giraldo, como es su verdadero nombre se encuentra de gira mundial por diferentes partes del mundo tras el éxito que ha cosechado con su último álbum ‘Mañana será bonito’ y donde se ha lucido con su puesta en escena, dejando a más de uno con ganas de volver a verla.

A través de su cuenta en Instagram, Karol G ha mostrado todo su agradecimiento a Chile por haberle brindado tres noches inolvidables, por lo que compartió algunos de los momentos más emocionantes junto a una linda dedicatoria.

“CHILE !!!!! No quiero vida si no es Contigo 🇨🇱🤍 Fueron 3 Noches de puro amor y No tengo palabras para describir lo especial que me hicieron sentir!! 🥹 Me voy con el corazón inflaito, con los recuerdos más lindos y MUCHAS GANAS DE VOLVER 🫶🏽 LOS AMOOOOO!!!!!!”, escribió junto al carrusel de fotos y videos.

De igual manera, usuarios en Internet se han encargado de colgar distintos momentos de lo que fueron los shows y uno de ellos se ha hecho viral pues es el momento en el que la intérprete intenta leer algunos carteles como suele hacerlo en sus recitales, pero en eta oportunidad no pudo al ser ‘mensajes indebidos’ por lo que se tomó con gracia cada uno de ellos.

“Hay unos letreros que no se pueden leer, pero igual me da risa. No Chile ustedes y sus letreros que no voy a poder leer hoy, nada vamos a cantar entonces”, dijo en medio de risas y el pedido del público para que leyera.

En uno de ellos se podía ver que decía “Karol el Ferxxo es mio”, debido al romance que mantiene con el también reguetonero el cual ha preferido mantener alejado de la exposición mediática.