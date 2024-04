“¡Carla Jara te amamos!”: La sorpresiva aparición de la exMekano en concierto de La Bichota

Ni Maite Orsini, Pamela Leiva ni Pamela Díaz fueron tan protagonistas como Carla Jara en el recital que la cantante Karol G dio en el Estadio Nacional. Y eso, que ni siquiera estuvo presente en el recinto de Ñuñoa. Esto, luego de aparecer en el celular de una mujer en medio del público, a través de una video llamada.

Todo ocurrió mientras Carla Jara estaba en la tranquilidad de su casa y una prima decidió llamarla vía Whatsapp para que escuchara en vivo y en directo el concierto de La Bichota.

Fue en ese momento cuando otra persona del público vio la imagen de Jara en la pantalla del celular y decidió mandarle un amistoso mensaje, en medio de la crisis matrimonial que enfrenta producto del romance de su exmarido con Camila Andrade.

“Cuando está el concierto de Karol G y la Carlita Jara está en video llamada”, publicó la usuaria @vaniapower en su cuenta de Tik Tok. Registro que fue compartido por la exchica Mekano en sus historias de Instagram.

“Gracias por tanto amor” escribió ella, luego de ver el video.

“Carla Jara te amamos, Carlita te amamos”, gritaron en varias oportunidades, mientras se veía el rostro de ella desde la pantalla del teléfono, escuchando sorprendida y risueña el apoyo de las mujeres.

Pamela Leiva y Karol G

Una noche llena de emoción se vivió en el Estadio Nacional de Santiago, donde la comediante Pamela Leiva cumplió su sueño al encontrarse con la exitosa cantante Karol G durante su tour “Mañana será bonito”.

Leiva, quien acomodó su agenda de shows para poder asistir a las presentaciones de la Bichota en la capital chilena los días 19, 20 y 21 de abril, se preparó meticulosamente para el encuentro, ensayando varios looks hasta conseguir el maquillaje con brillitos perfectos que lució durante la segunda noche del espectáculo.

“La admiro mucho, me hace mucho sentido su música, su historia, su trayectoria. Como que de repente, no sé, me pasa algo y aparece una canción o aparece en Instagram una frase de ella, un video de ella, y es como, ‘oh, justo llega como una señal de algo’”, dijo Pamela a La Cuarta, antes de entrar al show sin saber lo que le esperaba.

Porque el momento más emotivo de la velada llegó después, cuando Karol G leyó el cartel de Leiva y recordó la noche en que ambas se presentaron juntas en Viña del Mar en 2023. La colombiana le dedicó una canción y bajó del escenario para tomarse una foto con ella, todo ello en medio de una ovación del público.