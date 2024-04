“Conquistando corazoncitos”, el video que muestra lo que hace mini fan de Belinda al escucharla derrite redes

Belinda es una de las cantantes más famosas y exitosas que comenzó su carrera desde muy pequeña y a sus 34 años sigue cosechando éxitos como actriz y cantante.

La famosa nacida en España pero criada en México tiene miles de fans en todo el mundo y ha quedado claro que hay de todas las edades.

Y es que a través de las redes se ha viralizado un video que muestra al fan de Belinda más pequeño y ha llenado de ternura las redes.

A través de TikTok circula un video que muestra al mini fan de Belinda y ha conquistado el corazón de todo en las redes.

Fue el usuario Carlos Julián quien compartió el video de su hijo en el que se ve que se pone feliz cuando le ponen un tema de Belinda y cuando acaba se pone a llorar, y luego se la ponen de nuevo y se emociona.

“Emi, el fan número 1 de Belinda”, escribió en el video que ha recibido miles de comentarios y que piden que lo vea la cantante, pero hasta ahora no ha ocurrido.

“Belinda tiene que ver este video”, “bebelifans”, “muero de amor que bello este chiquito”, “este niño me representa cuando escucho a Belinda jaja”, “ay que ternurita me encanta”, “el fan más bello y hermoso que tienes Beli”, “la Beli conquistando corazoncitos me muero”, y “que bello video, muero de amor”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Este video deja claro que la cantante conquista corazones sin importar la edad, desde los más chiquitos quedan encantados con su música y su talento.

Actualmente la famosa participa en la serie de ¿Quién lo mató?, la serie sobre el caso de Paco Stanley donde interpreta a Paola Durante, y se estrenará este 24 de mayo por Amazon Prime.