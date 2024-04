Comparan a Danna con Belinda: mientras a una la tunden a la otra la halagan por este motivo

Danna, antes conocida como Danna Paola es una de las cantantes más exitosas de México, pero también es una de las más polémicas y en las últimas ha estado en el ojo del huracán.

Desde el cambio de su nombre hasta ser acusada de mandar a hostigar a una usuaria en Twitter para tener su user name, la famosa ha sido constantemente criticada y ahora protagoniza otra polémica.

Y es que la joven dio unas declaraciones que hizo molestar a los mexicanos y hasta a sus fans y la han comparado con Belinda.

Comparan a Danna con Belinda por este motivo

Durante una reciente entrevista en la estación de radio chilena FM Dos para promocionar su nuevo álbum Child Star, Danna desató la polémica.

Y es que una de las locutoras del programa le preguntó que si prefería España o México durante una dinámica y la joven optó por elegir España, en lugar de su país, lo que indignó a muchos.

Por quienes cancelan a María Belén por decir que prefiere a España en lugar de México. pic.twitter.com/iAQVVaYaMZ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 18, 2024

Muchos aseguran que resulta insólito que no haya elegido su país, el que le dio la oportunidad de triunfar en telenovelas desde pequeña y donde inició su carrera.

“Pero que se largue a España de una vez”, “aquí no te queremos espero que te vayas muy pronto”, “que nos haga un favor y se largue, ni falta que hace”, “es que ni cómo ayudarle a esta mujer, cava su tumba solita”, “se cree española y la cara no la ayuda”, “cagarse en su carrera una vez más”, y “que asco de mujer, ni te queremos tampoco”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Por esto muchos la han criticado y hasta la han comparado con Belinda, pues aseguran que la cantante que sí nació en España, pero creció en México sí prefiere este país .

Mientras que la señora Paola @dannajustdanna le da la espalda al país que le dio un carrera y para comer, Belinda ama y cree 100% en el potencial de México a pesar de no haber nacido aquí



La diferencia ABISMAL, la princesa Belinda siempre con los pies en la tierra pic.twitter.com/9TtHq1UKXv — neo 🧨 (@belisprmcyy) April 18, 2024

A través de redes, un usuario recordó las múltiples veces que Belinda ha confesado amar a México, incluso ha asegurado que no se quiere ir de este país y que tiene mucho potencial.

“No hay que irse de México para triunfar y para hacer cosas padres, soy la fan número 1 de México , soy una ciudadana que quiere un México mejor, que tiene un potencial impresionante y que no lo sabemos usar y no lo hemos explotado, creamos lo que somos, no hay que irse de México no hay que irse a Estados Unidos, hay que quedarnos y hacer productos padres de calidad. Yo de corazón los quiero, amo México, a pesar que no nací en México siempre digo que soy mexicana porque tiene el corazón más grande que he conocido. Hay que empezar a ver las cosas buenas que tenemos”, dijo en algunas entrevistas.

Por eso muchos han pedido a Danna que se vaya del país, pues “no hace falta”, ya que aquí queda Belinda quien está triunfando y siempre se muestra orgullosa de México.