“Ya siéntese señora”, las crueles críticas a Andrea Legarreta por su “extraño” baile en programa a sus 52

Andrea Legarreta es una de las actrices y conductoras más famosas de México que ha formado una carrera exitosa, y a sus 52 años sigue triunfando como conductora del programa HOY donde lleva más de 20 años.

Aunque la famosa también es actriz, en los últimos se ha dedicado solo a la conducción y apoya a sus dos hijas Mía y Nina en sus carreras como actrices y cantantes.

Y justo en este programa ha vivido muchos momentos, tanto positivos como negativos, y siempre se ha ganado el cariño de los fans con su forma de ser y su carisma.

Sin embargo, recientemente recibió crueles críticas tras bailar en el programa Hoy, y dejaron ver lo peor de las redes.

Critican a Andrea Legarreta por bailar así en Programa HOY

Andrea Legarreta participó en una sección del programa este martes en el que estaba junto a J Balvin y tuvo que bailar.

La mexicana sacó sus mejores pasos para ganar la dinámica y bailó con mucha emoción y energía, pero en redes comenzaron a criticarla, pues consideraron que bailaba “extraño”.

“Esta vieja haciendo el ridículo, ya no sabe qué hacer”, “si quieren subir el rating así no es”, “pero ya siéntese señora, no le da pena”, “que ridícula esta mujer y Arath también”, “Hasta donde esa señora llega de ridícula”, “no se da cuenta de la edad que tiene, que vergüenza”, “después de vieja bailando así, no le queda”, “no le tiene miedo al bochorno jaja”, y “por favor que alguien le diga que mejor no baile”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas, la famosa no teme en bailar o hacer lo que le nazca, pues sabe que igual será atacada y ella simplemente prefiere ser feliz, especialmente luego de los dos duros golpes que sufrió tras la muerte de su madre y su sobrino.