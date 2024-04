Shakira posa junto a Andrea Legarreta, a una la elogian y a otra la señalan de verse “acabada”

Shakira ha estado en su mejor momento tras el lanzamiento de ‘Las mujeres ya no lloran’ el cual es su duodécimo álbum de estudio que llega casi siete años después de ‘El dorado’ (2017) y diez años después de ‘Shakira’ (2014).

Además de incluir los sencillo que ya había estado lanzando a lo largo del año como ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53′, ‘TQG’, ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Acróstico’, la colombiana sorprendió con nuevas canciones como ‘Puntería’ ‘Nassau’ y hasta una composición que muchos han señalado de tener todo el estilo de la Shakira de los noventa con ‘Dónde están los ladrones’.

Ahora, durante su participación estelar en el Festival Coachella 2024 junto a Bizarrap, la colombiana ha anunciado su gira mundial con ‘Las mujeres ya no lloran’, desatando la euforia entre los fanáticos.

Recomendados

Shakira La colombiana anunció su gira mundial (Instagram)

“Buenas noches, Coachella... Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos [...] Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!”, dijo.

Shakira no compartió más información sobre la gira pero aseguró que dará inicio ahí mismo en California y que en los próximos días revelará fechas y sedes.

Amigos, colegas y fans han estado inundando las redes sociales de la colombiana con felicitaciones y buenos deseos y entre ellos, sorprendió una publicación de Andrea Legarreta.

Un encuentro inesperado

La conductora mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para publicar unas fotografías junto a Shakira que se tomaron durante una entrevista en Miami.

Shakira Andrea Legarreta compartió una foto con la colombiana (Instagram)

“Les debía estas fotos con @shakira 🙌🏻✨😍♥️ Tuve oportunidad de platicar con ella en Miami de sus nuevas canciones (que por cierto me fascinaron) y también abrió su corazón y hablamos un poco de todo… La vi en un gran momento!”, se lee.

La conductora continúa: “Sin duda una mujer ÚNICA, llena de talento y sensibilidad, que ha roto esquemas, abriendo camino a otras mujeres latinas en el mundo de la música… Con una carrera impresionante y una historia personal de lucha y amor a su familia, a su público, a su tierra… Generosa, guerrera, filántropa, siempre ayudando con su fundación “pies descalzos”… Shakira sin duda el éxito que tiene a nivel mundial se lo ha ganado a pulso!!”.

Shakira Andrea Legarreta compartió una foto con la colombiana (Instagram)

Finalmente, agradeció el tiempo de la entrevista. “Te deseo todas las bendiciones que mereces!! No dejen de escuchar sus nuevas rolas, porque son un viaje por diferentes ritmos y también nos encontramos con alguna que nos remonta a sus raíces musicales!! Excelente producción sin duda!! Me fascinó lo nuevo!! 🙌🏻♥️✨ 🎶 🎼 #shakira #miami #LasMujeresYaNoLloran”.

Shakira y Andrea Legarreta dividen opiniones

Internautas de inmediato reaccionaron a la publicación, criticando a una y elogiando a otra. Y es que mientras a Andrea Legarreta le señalaron que se veía “más joven”, a Shakira le dijeron que “ya estaba acabada”. Asimismo algunos aseveraron que “se le notaban arreglitos” en los labios.

“Está más bonita Andrea”. “Cómo le cambió la cara a Shakira”. “Cómo es que Shakira se ve tan acabada??”. “Que guapa Andrea! … Shakira demasiado cambiada”. “Andrea se ve espectacular”. “Ya se le pasaron los rellenos, botox, etc a la Shaki ... era más bonita antes”. “La boca de Shakira🤭 ya sabemos dónde fue a parar todo lo que facturó con el hateo al ex”. “La Shakira está muy acabada , más bonita y joven Andrea y eso que es mayor”, se lee.