Elizabeth Gutiérrez responde como toda una dama a las indirectas de William Levy

La situación cada vez se tensa más entre los actores Elizabeth Gutiérrez y William Levy, tras la entrevista que ella ofreció a ¡Hola! donde reveló que desde hace varios meses están separados, y los audios de las llamadas a los números de emergencia por parte del cubano denunciando que no sabía del paradero de su hija. Y es que luego de esto también salieron a la luz detalles escabrosos sobre la convivencia de la expareja.

Ellos mantuvieron una relación por 20 años y procrearon a dos hijos, que hoy ya son adolescentes. Pero, los rumores de infidelidad por parte él siempre estuvieron y, presuntamente, fueron la causa de las cuatro rupturas que tuvieron a lo largo de todo este tiempo. Mas todo parece indicar que esta vez sí es la definitiva.

Tras las declaraciones de Elizabeth, él se manifestó a través de su cuenta en Instagram: “Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero, yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera”.

William Levy William Levy le lanza fuertes indirectas a Elizabeth Gutiérrez tras su separación. (Instagram @willevy)

Después de esto, no ha escrito nada en concreto, pero sí ha enviado serías indirectas en sus historias. El cubano compartió versículos de la biblia y frases y videos virales. Este martes 15 de abril, el mensaje de un video motivacional fue: “La mejor revancha no ser como quien te hirió. Los débiles buscar venganza intentando lastimar a cambio sin controlar sus emociones. Al intentar herir, te rebajas a su nivel, debes ser superior (...) Otros me dañan, eso es problema de ellos, Su carácter y acciones no son los míos”.

Y también compartió una publicación de sus fans, que consta de una foto de él sobre la que está escrita la frase: “A mí solo me importan dos bocas: las de mis hijos que me dicen: ‘Tranquilo, papá”. Ante estos mensajes, Elizabeth ha sabido responder como toda una dama: con el silencio de los sabios. Está enfocada en su proceso y retomar su carrera.

En la entrevista, Gutiérrez fue enfática al decir: “Creo que de mi parte nunca fue por falta de amor, creo que fui la misma niña de 20 años que él conoció. Lo que queremos es diferente. Siempre lo voy a dar y desear lo mejor. Estando juntos o no, siempre lo quiero ver feliz, de eso me enamoré, de su sonrisa”. Además, acotó que daría detalles de lo que ocurrió puertas adentro porque es algo que solo a ellos les compete. Sin embargo, acotó que las decisiones que tomó nunca estuvieron basadas por agentes externos.