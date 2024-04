Le piden a reconocida actriz que se suba el vestido para posar y los pone en su sitio

Atrás quedó la época en la que las mujeres callaban ante comentarios inapropiados o sexistas, pues ahora más de una ha levantado su voz al rechazar este tipo de comportamiento y recientemente le ha tocado defender a la actriz Hannah Waddingham quien no dudó en defenderse ante humillante momento.

Las alfombras rojas siempre han sido un desafío para las celebridades al quedar expuestas al ojo público con cientos de cámaras captando cada detalle de sus looks, sus rostros y hasta sus figuras. Pese al trabajo que se ha realizado con el paso de los años las preguntas y comentarios inapropiados nunca faltan.

Es por ello que presentadora de los Olivier Awards se ha llenado de ovaciones y aplausos ante la contundente respuesta que dio tras un comentario machista durante la gala de los Laurence Olivier Awards, celebrada el pasado domingo en el Royal Albert Hall.

Así se defendió Hannah Waddingham de comentario machista

Hannah Waddingham, reconocida por series como ‘Juego de Tronos’ y ‘Ted Lasso’, posó sonriente frente a los distintos fotógrafos con un espectacular vestido en color lila con abertura en una de sus piernas y mientras bajaba una de las escaleras del lugar fue víctima de la misoginia.

Y es que uno de los fotógrafos que se encontraba presente le preguntó si podía mostrar una pierna, situación que la tomó por sorpresa pero respondió de la manera más tajante y elegante.

“Eso nunca se lo dirías a un hombre. No seas idiota o me voy, no me vuelvas a pedir que te enseñe la pierna. No”, dijo en medio de su molestia.

El video se ha vuelto viral en redes sociales y son muchos los aplausos que ha recibido la celebridad por dejar clara su postura y defender su integridad.

Esta no es la primera vez que Waddingham pone en su lugar a quienes tienen actitudes machistas pues en octubre de 2023, habló sobre su rechazo por la misoginia que existe en la industria.

“Cuando se trata de lidiar con el sexismo, especialmente en mi industria, yo estaba en el extremo receptor de la misma sobre todo cuando estaba modelando allá por mis veinte años, con algunas de las tonterías que los fotógrafos masculinos misóginos me lanzaban para ponerme en mi lugar”, dijo a la revista Glamour.