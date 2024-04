Will Smith conquistó Coachella al cantar con JBalvin, pero lo critican por ir acompañado de Jada

Will Smith y Jada Critican a Will Smith por presentarse con su exesposa en el Coachella. (Instagram @willsmith @jadapinkettsmith)

Este fin de semana se desarrolló la jornada del 23º Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que se realiza cada año en el Empire Polo Club en Indio, California. Los latinos dijeron presente: Shakira aprovechó su espectáculo para anunciar que hará su tour a partir de noviembre de este año y partirá desde este estado, mientras que su paisano J Balvin, también brindó un show que contó con una gran sorpresa: Will Smith.

El colombiano se destacó durante su presentación, pero conquistó al público cuando el actor de Hollywood hizo su entrada triunfal en un performance de alienígenas. Will volvió a ponerse su traje para interpretar al Agente J, de la saga “Hombre de negro”, película protagonizó desde 1997 junto a Tommy Lee Jones. Los gritos de los asistentes retumbaron en el recinto.

Las dos celebridades cantaron la canción de la cinta y también hicieron la coreografía. La semana pasada, Balvin compartió en su cuenta en Instagram un video de un ovni sobrevolando una cuidad: “No tengo cómo explicar qué putas es esto, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas. Esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes”, escribió junto al clip que generó debate, pero en realidad se trató de un avance de lo que se fue su presentación en Coachella.

El actor de 55 años publicó parte de su presentación en Instagram junto a un enlace, en el que sus seguidores podrán ingresar a Whatsapp para escribirse con el artista. Pero, esto no fue lo único que sorprendió de la participación de Will en el show, sino también la compañía. Él llegó al evento con toda su familia: sus hijos Jaden y Willow, y por supuesto con su expareja, Jada Pinkett-Smith.

Esto fue duramente criticado por la audiencia, ya que ellos están separados desde el 2016, como lo reveló ella en su biografía. Lo que indignó al público es el trato que él tiene con ella, pese a todas humillaciones de las que ha sido víctima. En el 2022, durante los premios Óscar, Will abofeteó al humorista Chris Rock por burlarse de la alopecia con la que tanto sufre Jada.

Esto le costó el veto por 10 años en la Academia al actor, pese a que esa misma noche se llevó el premio a mejor actor. Pero días más tarde, una fuente cercana a la pareja le contó al diario US Weekly que: “Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan. (...) Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas. (...) Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró”.

También en una entrevista, Jada le afirmó en la cara a Will que sí la había sido infiel con el amigo de su propio hijo.